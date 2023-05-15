Мечтать не вредно

Отпираешь автомобиль — в салоне оживают экраны. Если надавить педаль тормоза, загорится надпись о готовности к старту. Переключайся на Drive — и вперед. Но я поехал отнюдь не скоро. Целых полчаса исследовал обширные глубины меню, и появилось ощущение, что буду пилотировать не максивэн Voyah Dream, а самолет Boeing Dreamliner.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Крылов Фото: Вячеслав Крылов

Недавно произошло знаковое событие. Renault Espace, который считается первым в мире минивэном, сменил поколение, а вместе с тем и формат — обернулся... кроссовером. Маркетологам, допускаю, виднее. А по мне — обидная капитуляция знаменитой модели из золотого фонда умно сконструированных машин, и отныне еще меньше автомобильного разнообразия. Чудесный Citroen C4 SpaceTourer — тот и вовсе снят с производства. Европейские минивэны неуклонно исчезают как вид? Увы, похоже.

Зато на китайском рынке, оказавшемся для нас сегодня более актуальным, чем все другие, существует очень много разных вэнов. Особняком — крупные пафосные однообъемники: они часто исполняют роль представительских экипажей.

Именно таков внушительный пятиметровый максивэн Voyah Dream, явно посланный сюда прививать нам специфические китайские ценности. Сейчас представлен в России семиместным, а позже появится версия с одним «лимузинным» задним рядом и обращенным назад широким экраном. Хотя и семиместное исполнение уже чрезвычайно богатое. Успешный бизнесвэн. И название опять-таки мотивирующее — «Мечта».

Уважаемые пассажиры

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Напротив каждого из главных по значимости мест — прочно фиксирующийся откидной столик. А вот подголовники хлипко люфтят. Босс, занявший на втором ряду кресло справа, волен отодвинуть от себя сиденье переднего пассажира Фото: Вячеслав Крылов Машина умеет выполнять так называемые сценарии. Один — для усыпления детей: окна автоматически закрываются, гаснет контурная подсветка. Другой создает атмосферу вечеринки: заводится живенькая музыка, а подсветка пульсирует Фото: Вячеслав Крылов Фото: Вячеслав Крылов Обратите внимание на персональный тачскрин пассажира, вместительный нижний этаж консоли, щедрую отделку красивой кожей. Пульту климатической установки не хватает индикации температуры — эти цифры появляются на центральном экране Фото: Вячеслав Крылов Следующая фотография 1 / 4 Напротив каждого из главных по значимости мест — прочно фиксирующийся откидной столик. А вот подголовники хлипко люфтят. Босс, занявший на втором ряду кресло справа, волен отодвинуть от себя сиденье переднего пассажира Фото: Вячеслав Крылов Машина умеет выполнять так называемые сценарии. Один — для усыпления детей: окна автоматически закрываются, гаснет контурная подсветка. Другой создает атмосферу вечеринки: заводится живенькая музыка, а подсветка пульсирует Фото: Вячеслав Крылов Фото: Вячеслав Крылов Обратите внимание на персональный тачскрин пассажира, вместительный нижний этаж консоли, щедрую отделку красивой кожей. Пульту климатической установки не хватает индикации температуры — эти цифры появляются на центральном экране Фото: Вячеслав Крылов

Кстати, о нейминге и смыслах. Концепцию бренда Voyah разработало серьезное агентство Labbrand, где придумывали локальные китайские истории, например, компаниям Coca-Cola, Marvel и Gucci. Вокруг Voyah выстроили философию превосходства с отсылками к национальной культуре. В рисунке эмблемы вам должна видеться огромная мифическая птица, чей полет высок и далек. «Войя» еще и обязательно про вояжи, про путешествия. Ассоциации с самолетом абсолютно верны.

И самые значимые кресла в салоне максивэна — два на среднем ряду. Шикарные! У каждого электроприводы, выдвижная поддержка для ног, подогрев, вентиляция, массаж, зарядное гнездо и слот под смартфон. Есть общая центральная «тумбочка» с отсеками. И общий же потолочный пульт климатической установки, хотя лучше бы сделали личные пультики в подлокотниках.

А каково на последнем ряду? Третий здесь, пожалуй, лишний, а вдвоем хорошо, свободно. По бортам — подстаканники. В общем, команда «дрим-тим» поедет с завидным комфортом. При этом за галеркой оставлено достаточно пространства для багажа.

Сложносочиненный

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Радуют классные штуки вроде светящейся по фронту полоски, искусно выполненных колесных дисков или шустрых приводов сдвижных дверей. Озадачивает, что топливный лючок отпирается непременно через меню Фото: Вячеслав Крылов Пневмоподвеска способна не только поднимать кузов, но и опускать его ради удобства посадки-высадки, а также принижать на высоких скоростях. Разница между крайними уровнями — 60 мм. Дорожный просвет по умолчанию — 130 мм Фото: Вячеслав Крылов Следующая фотография 1 / 2 Радуют классные штуки вроде светящейся по фронту полоски, искусно выполненных колесных дисков или шустрых приводов сдвижных дверей. Озадачивает, что топливный лючок отпирается непременно через меню Фото: Вячеслав Крылов Пневмоподвеска способна не только поднимать кузов, но и опускать его ради удобства посадки-высадки, а также принижать на высоких скоростях. Разница между крайними уровнями — 60 мм. Дорожный просвет по умолчанию — 130 мм Фото: Вячеслав Крылов

Boeing Dreamliner всяко круче? Смотря что сравнивать. Самолет поднимают два двигателя. А у гибридного Voyah Dream их три! По электромотору на обе оси — это полный привод и совокупная мощность в 393 силы — плюс бензиновый 129-сильный турбомотор 1.5, действующий в режиме генератора и заряжающий батарею емкостью 25,5 кВт•ч. Подпитывать Dream электричеством можно и со стороны: предусмотрен разъем GB/T для переменного тока.

Однако у меня не было времени простаивать возле розетки. Поэтому испытывал, так сказать, «замкнутую систему». Благо на тест Dream выдали с полным баком и почти полной батареей. Сразу задал в меню самую интенсивную степень рекуперации, пускай аккумулятору возвращается максимум энергии.

И принялся изучать режимы. Экономичный, комфортный, спортивный, и комбинаторный, позволяющий задать конфигурацию настроек силовой установке, рулевому и пневмоподвеске. А еще — неожиданный внедорожный: пневматика приподнимает кузов, педаль акселератора становится менее чувствительной, и допускаются пробуксовки. Наверняка полезно зимой.

Отдельно — режимы Intelligence, Electric и Fuel. Первый варьирует затраты электричества и бензина по ситуации. Во втором случае ездим просто на батарейке. В третьем же принудительно включается ДВС и работает зарядником. Даешь вояж!

Ненаучные эксперименты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Вячеслав Крылов Вид приборов меняется, и правильнее выбрать обычные информативные круги. В поле левого круга — странички борткомпьютера и схема распределения энергии. Странно, что нет проектора данных на лобовое стекло Фото: Вячеслав Крылов Следующая фотография 1 / 2 Фото: Вячеслав Крылов Вид приборов меняется, и правильнее выбрать обычные информативные круги. В поле левого круга — странички борткомпьютера и схема распределения энергии. Странно, что нет проектора данных на лобовое стекло Фото: Вячеслав Крылов

Городская толчея, затем неровный темп областного движения, а после скоростная трасса. Периодически фиксирую пройденное расстояние и восполняю истраченный бензин. Слежу за показателями запаса хода — одна шкала показывает «электрический» остаточный километраж, другая «бензиновый».

Где же суммарный? Нашелся в таблице характеристик — до 750 км. Надо думать, что это весьма оптимистичный прогноз. На эффективность гибрида влияет масса переменных. Стиль вождения, сложности дорог, активные энергопотребители, нагрузка в килограммах, время суток и года. Ну и хитрые мыслительные процессы управляющей электроники. Я поехал а-ля обычный далекий от науки пользователь. И выяснил следующее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Вячеслав Крылов Фото: Вячеслав Крылов Следующая фотография 1 / 2 Фото: Вячеслав Крылов Фото: Вячеслав Крылов

Режим Intelligence явно отдает приоритет электричеству, но иногда в деле участвует и обычный двигатель. Сужу в основном по схеме распределения энергии, ибо вмешательства турбомотора еле ощутимы. Пока курсируешь по городу с частыми замедлениями и нерезкими ускорениями, сокращение запаса хода умеренное. Число «электрических» километров то убывает, то прибывает. Совсем опустошить батарею автомобиль не позволит, некий остаток энергии в ней будет поддерживать ДВС. На местечковых шоссе ситуация примерно схожая.

А вот на магистрали… Запас «электрических» километров устремляется к нулю. Пора выбрать Fuel — принудительную подзарядку. Если двигаться с едва прижатой педалью акселератора, батарея пополняется довольно активно. Но резко увеличивается растрата бензина. Фактический расход возрос от городских 4,8 литра на 100 км до 14,6!

Так или иначе, «замкнутая система» состоятельна. А целиком и полностью идея оправдывается при зарядках извне. Dream обещал мне одолеть на чистом электричестве 83—87 км. Кому-то хватит, чтобы использовать машину как электрокар день за днем, и доливать бензин понадобится крайне редко.

Объем позитива

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Вячеслав Крылов Новинка готова заменить престижные вэны Mercedes-Benz V-Класса, Toyota Alphard и Volkswagen Multivan. Почему бы нет? Полагаем, что к нам привезут еще несколько подобных китайских однообъемников Фото: Вячеслав Крылов Следующая фотография 1 / 2 Фото: Вячеслав Крылов Новинка готова заменить престижные вэны Mercedes-Benz V-Класса, Toyota Alphard и Volkswagen Multivan. Почему бы нет? Полагаем, что к нам привезут еще несколько подобных китайских однообъемников Фото: Вячеслав Крылов

Пилотировать — удовольствие. Dream рьяно ускоряется даже в комфортном режиме. В спортивном и подавно: кажется, сейчас начнет отрываться от взлетно-посадочной. Лихо и всегда тихо! Доносится разве гудение шин. Колеса тут 20-дюймовые, я ожидал от них характерную мелкую тряску, но плавность хода замечательная. Секрет фирмы именуется Magic Carpet: камера сканирует дорогу, и система успевает подготовить подвеску к восприятию неровностей. Максивэн безупречно держит курс и образцово надежен в поворотах.

Отмечу некоторые проблемы с обзором. Смотреть вперед-наискосок мешают широкие стойки. Но есть «горячая» кнопка, вызывающая картинку с камер по кругу. И режим ночного видения. И автопарковщик. А пробираться через пробки здорово помогает «полуавтопилот», объединивший круиз-контроль и систему удержания в полосе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полноценная зарядка занимает от четырех часов (если используется сетевая уличная станция) до семи с половиной (если присоединился к бытовой розетке). В меню позволено выбрать пределы наполнения и опустошения батареи

Фото: Вячеслав Крылов Полноценная зарядка занимает от четырех часов (если используется сетевая уличная станция) до семи с половиной (если присоединился к бытовой розетке). В меню позволено выбрать пределы наполнения и опустошения батареи

Фото: Вячеслав Крылов

Вдобавок создатели предусмотрели видеорегистратор, мониторинг состояния водителя и затейливую многоцветную контурную подсветку. Наконец, заложен набор сервисов, которые начнут функционировать чуть позже, после обновления софта российским представительством. А до поры Dream понапрасну ищет ближайших китайских провайдеров.

Найдет ли покупателей? Экстерьер впечатляющий. Интерьер качественный. Список оснащения длиннющий. Правда, машина не сильна по части трансформаций, оттого узкоспециальна. И цена существенная. Но вы приобретаете внезапно наступившее будущее. Ведь настолько продвинутыми когда-то были исключительно экспериментальные выставочные дрим-кары — «автомобили мечты».

Александр Катаев