Зеленый квадрат

Собранный на заводе в австрийском Граце внедорожник с порядковым номером 500 000 к дилеру не уедет, а поступит прямиком в музей марки Mercedes-Benz в Штутгарте. В следующем году знаменитой модели исполнится уже 45 лет, поэтому неудивительно, что ее тираж перешагнул за полмиллиона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Обещают, что в 2024 году современная модель получит несколько эксклюзивных версий, посвященных 45-летию G-Класса Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz Для пущей достоверности новую машину можно было бы оснастить архаичными зеркалами, как у 280 GE, но делать этого не стали Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz Следующая фотография 1 / 4 Обещают, что в 2024 году современная модель получит несколько эксклюзивных версий, посвященных 45-летию G-Класса Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz Для пущей достоверности новую машину можно было бы оснастить архаичными зеркалами, как у 280 GE, но делать этого не стали Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz

Юбилейный автомобиль остроумно решили стилизовать под модель Mercedes-Benz 280 GE образца 1986 года. Машина получила винтажный цвет Agava Green, оранжевые повторители поворотов на крыльях – у современной модели они белого цвета, – черную «маску» на радиаторной решетке, фирменный футляр запасного колеса не пластиковый, а клеенчатый, как это было еще три десятка лет назад. Интерьер, который представители компании почему-то решили не показывать, поэтому поверим им на слово, тоже попытались стилизовать под восьмидесятые. Сиденья, например, обиты не кожей, а клетчатой тканью по моде того времени. О том, что это юбилейная модель, напоминают и специальные шильдики на кузове, выполненные из стерлингового серебра, – что, не будь машина музейной, было бы небезопасным, – а также на поручне перед креслом переднего пассажира. Интересно, что у 280 GE выхлопная труба торчала из-под заднего бампера справа, а у современной модели патрубки выведены вбок, под задней левой дверью. Как устроена система выпуска у юбилейной модели, по фотографиям определить невозможно. Может, это электромобиль? Ведь серийный «гелендваген» на батарейках обещают выпустить уже в следующем году.

Александр Папешин