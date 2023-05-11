Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Круг и треугольник

Lancia Pu+Ra HPE

Итальянская марка представила концепт, который должен продемонстрировать вектор, которому будет следовать компания ближайшие десять лет, и который, как надеется руководство марки, вернет ей былую славу. Компания была основана Винченцо Лянчей в 1906 году и более чем за век своего существования создала автомобили, ставшие, без преувеличения, иконами: Aurelia, Stratos, 037 Stradale… Было время, когда лучшей машиной в раллийных состязаниях считалась Lancia Delta Integrale. В начале тысячелетия настоящий фурор на автомобильном рынке произвела модель Thesis, во многом по технике опередившая свое время, – за внешность, сочетавшую в себе и стиль, и некую солидность, в Германии этот седан прозвали «мафияваген». Сегодня марка производит всего один маленький хетчбэк — модель Ypsilon, которая официально продается только в Италии.

Предыдущая фотография
Lancia Stratos Zero была спроектирована Нуччио Бертоне и Марчелло Гандини в 1970 году

Lancia Stratos Zero была спроектирована Нуччио Бертоне и Марчелло Гандини в 1970 году

Фото: Lancia

Концепция интерьера – это попытка передать ощущение «теплого итальянского дома»

Концепция интерьера – это попытка передать ощущение «теплого итальянского дома»

Фото: Lancia

Фото: Lancia

Следующая фотография
1 / 3

Lancia Stratos Zero была спроектирована Нуччио Бертоне и Марчелло Гандини в 1970 году

Фото: Lancia

Концепция интерьера – это попытка передать ощущение «теплого итальянского дома»

Фото: Lancia

Фото: Lancia

Технические характеристики таковы – хотя кто их проверит у концепта? Силовая установка, конечно же, электрическая. Запас хода при полностью заряженной батарее – более 700 км. Время зарядки – чуть более 10 минут. Потребление энергии – менее 10 кВт•ч на 100 км. На этом все. Потому что главное у автомобиля совсем другое.

Внешность автомобиля, как нас пытаются убедить его авторы, это переосмысленные художественные традиции как Италии в целом, так и марки Lancia в частности. Объем кузова создан из пересечения элементарных и знаковых форм, таких как круг и треугольник, в сочетании с несколькими эклектичными деталями. Голубовато-зеленый цвет с теплым позолоченным оттенком, полученный с использованием жидкого металла с пигментами последнего поколения, отдает дань уважения исторической модели Lancia Flaminia Azzurro Vincennes. Постоянный диалог между прошлым и будущим выражается в плавных боковых линиях, которые спускаются к задней части автомобиля, напоминая Aurelia и Flaminia. На тот же диалог намекают круглые огни сзади – привет легендарной Lancia Stratos. Заднее стекло также напоминает Lancia семидесятых годов – конкретно модель Beta HPE, с ее ставшей знаменитой конструкцией солнцезащитных шторок.

Предыдущая фотография
HPE в названии расшифровывается как High Performance Electric. Но впервые аббревиатура была использована в 1970-х годах для Lancia Beta и расшифровывалась как High Performance Estate

HPE в названии расшифровывается как High Performance Electric. Но впервые аббревиатура была использована в 1970-х годах для Lancia Beta и расшифровывалась как High Performance Estate

Фото: Lancia

Фото: Lancia

Фото: Lancia

Следующая фотография
1 / 3

HPE в названии расшифровывается как High Performance Electric. Но впервые аббревиатура была использована в 1970-х годах для Lancia Beta и расшифровывалась как High Performance Estate

Фото: Lancia

Фото: Lancia

Фото: Lancia

Свой проект Lancia осуществляла не в одиночку, а сотрудничая с другими компаниями, причем не только итальянскими. Компания Goodyear специально для концепта изготовила шины с уникальным дизайном и нестандартными боковинами для идеального прилегания к колесу, что улучшает аэродинамические характеристики, повышая энергоэффективность. Интерьер создан в коллаборации со знаменитой мебельной мануфактурой Cassina. Это от нее в салоне мягкие ковры, передние сиденья, которые вдохновлены креслами Maralunga, разработанными Вико Маджистретти для Cassina, а также круглая конструкция между сиденьями, напоминающая журнальный столик.

Еще авторы проекта утверждают, что 70 процентов поверхностей в автомобиле, к которым может прикоснуться рука человека, изготовлены из экологически чистых материалов.

Александр Папешин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...