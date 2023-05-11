Итальянская марка представила концепт, который должен продемонстрировать вектор, которому будет следовать компания ближайшие десять лет, и который, как надеется руководство марки, вернет ей былую славу. Компания была основана Винченцо Лянчей в 1906 году и более чем за век своего существования создала автомобили, ставшие, без преувеличения, иконами: Aurelia, Stratos, 037 Stradale… Было время, когда лучшей машиной в раллийных состязаниях считалась Lancia Delta Integrale. В начале тысячелетия настоящий фурор на автомобильном рынке произвела модель Thesis, во многом по технике опередившая свое время, – за внешность, сочетавшую в себе и стиль, и некую солидность, в Германии этот седан прозвали «мафияваген». Сегодня марка производит всего один маленький хетчбэк — модель Ypsilon, которая официально продается только в Италии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Lancia Stratos Zero была спроектирована Нуччио Бертоне и Марчелло Гандини в 1970 году Фото: Lancia Концепция интерьера – это попытка передать ощущение «теплого итальянского дома» Фото: Lancia Фото: Lancia Следующая фотография 1 / 3 Lancia Stratos Zero была спроектирована Нуччио Бертоне и Марчелло Гандини в 1970 году Фото: Lancia Концепция интерьера – это попытка передать ощущение «теплого итальянского дома» Фото: Lancia Фото: Lancia

Технические характеристики таковы – хотя кто их проверит у концепта? Силовая установка, конечно же, электрическая. Запас хода при полностью заряженной батарее – более 700 км. Время зарядки – чуть более 10 минут. Потребление энергии – менее 10 кВт•ч на 100 км. На этом все. Потому что главное у автомобиля совсем другое.

Внешность автомобиля, как нас пытаются убедить его авторы, это переосмысленные художественные традиции как Италии в целом, так и марки Lancia в частности. Объем кузова создан из пересечения элементарных и знаковых форм, таких как круг и треугольник, в сочетании с несколькими эклектичными деталями. Голубовато-зеленый цвет с теплым позолоченным оттенком, полученный с использованием жидкого металла с пигментами последнего поколения, отдает дань уважения исторической модели Lancia Flaminia Azzurro Vincennes. Постоянный диалог между прошлым и будущим выражается в плавных боковых линиях, которые спускаются к задней части автомобиля, напоминая Aurelia и Flaminia. На тот же диалог намекают круглые огни сзади – привет легендарной Lancia Stratos. Заднее стекло также напоминает Lancia семидесятых годов – конкретно модель Beta HPE, с ее ставшей знаменитой конструкцией солнцезащитных шторок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография HPE в названии расшифровывается как High Performance Electric. Но впервые аббревиатура была использована в 1970-х годах для Lancia Beta и расшифровывалась как High Performance Estate Фото: Lancia Фото: Lancia Фото: Lancia Следующая фотография 1 / 3 HPE в названии расшифровывается как High Performance Electric. Но впервые аббревиатура была использована в 1970-х годах для Lancia Beta и расшифровывалась как High Performance Estate Фото: Lancia Фото: Lancia Фото: Lancia

Свой проект Lancia осуществляла не в одиночку, а сотрудничая с другими компаниями, причем не только итальянскими. Компания Goodyear специально для концепта изготовила шины с уникальным дизайном и нестандартными боковинами для идеального прилегания к колесу, что улучшает аэродинамические характеристики, повышая энергоэффективность. Интерьер создан в коллаборации со знаменитой мебельной мануфактурой Cassina. Это от нее в салоне мягкие ковры, передние сиденья, которые вдохновлены креслами Maralunga, разработанными Вико Маджистретти для Cassina, а также круглая конструкция между сиденьями, напоминающая журнальный столик.

Еще авторы проекта утверждают, что 70 процентов поверхностей в автомобиле, к которым может прикоснуться рука человека, изготовлены из экологически чистых материалов.

Александр Папешин