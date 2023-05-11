Баварское пенное

В апреле компания BMW сообщила о том, что в ближайшее время представит свой проект лодки. Ее дизайн разработала студия Designworks, дочерняя компания BMW Group. А судостроительной частью занимается мюнхенский стартап Tyde. На сайте этой созданной относительно недавно компании нет никакой информации, кроме контактной. И анонса, что совместный с BMW проект будет представлен 17 мая в рамках Каннского кинофестиваля. В строжайшем секрете информацию о проекте держит и BMW.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BMW Фото: BMW

Распространенный пресс-релиз содержит два фото, на которых девушка, словно Ассоль, вглядывается в водные дали. Текст же состоит преимущественно из общих слов. Сообщает, что плавсредство «демонстрирует прогрессивную интерпретацию роскоши в форме ответственного удовольствия», то есть привод у лодки будет очевидно электрическим. «Городские агломерации, в частности, нуждаются в новых и более устойчивых решениях, которые имеют смысл для людей, которые там живут», то есть ходить «Икона» будет не по морю, а по рекам и каналам.

Александр Папешин