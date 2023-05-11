Береговая батарея

Еще в 2022 году два премиальных шведских бренда, отвечающих за мобильность на суше и на воде, решили объединить усилия и построить лодку, экологичность которой не вредила бы ее динамическим характеристикам. Так родился катер, в силовую установку которого интегрирован тот же аккумулятор емкостью 69 кВт•ч с технологией зарядки постоянным током, который устанавливается на автомобили марки Polestar. Запас хода – 57 морских миль. Крейсерская скорость – 22 узла, что в переводе на «сухопутную» систему координат составляет 40 км/ч. Максимальная же скорость – 30 узлов, или 56 км/ч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2023 году Candela спустит на воду катер-такси Candela P-8 Voyager и электрический паром P-12, которые привнесут революционную технологию компании на подводных крыльях на коммерческие суда

Фото: Polestar В 2023 году Candela спустит на воду катер-такси Candela P-8 Voyager и электрический паром P-12, которые привнесут революционную технологию компании на подводных крыльях на коммерческие суда

Фото: Polestar

На высоких скоростях компьютер поднимает корпус над водой, снижая потребление энергии до 80 процентов по сравнению с традиционными моторными лодками. На борту могут с комфортом разместиться до восьми пассажиров. Помимо нулевого углеродного следа катер может похвастать минимальным уровнем шума и «захватывающими впечатлениями от управления». Уже продано 150 единиц Candela C-8, что делает модель «самой продаваемой электрической лодкой премиум-класса».

Александр Папешин