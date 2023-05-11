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Коммерсантъ FM
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Сильные духом

MG Spirit Reborn

Когда китайские товарищи покупали британскую марку MG, то очевидно, что покупали в первую очередь громкое имя. В 2024 году бренд отпразднует свой столетний юбилей. На счету моделей MG, а их за без малого век было выпущено немало, 43 мировых рекорда скорости, и вообще эта марка британских машин, впрочем как и многие автопредставители Туманного Альбиона, прочно ассоциируется с автоспортом. Но сегодня, накануне 2035 года, когда в Европе будет введен запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей, спорт должен тоже стать электрическим. Вот эту идею и попытались реализовать лондонская студия MG Advanced Design в сотрудничестве с британским художником Джонни Амброузом.

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Если присмотреться, в скульптуре можно разглядеть черты и более ранних MG. Например, K-Type, увидевшего свет в 1932 году

Если присмотреться, в скульптуре можно разглядеть черты и более ранних MG. Например, K-Type, увидевшего свет в 1932 году

Фото: MG

Фото: MG

Фото: MG

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Если присмотреться, в скульптуре можно разглядеть черты и более ранних MG. Например, K-Type, увидевшего свет в 1932 году

Фото: MG

Фото: MG

Фото: MG

Совместно они разработали художественную скульптуру под названием «Возрождение духа». Одной своей стороной, которая называется Spirit, композиция напоминает силуэт культового автомобиля MGB, родом из пятидесятых прошлого века, о чем говорят такие элементы дизайна, как круглые фары и сигарообразный кузов. Другой стороной, которая Reborn, нам показывают как бы прототип будущего электрического родстера, который будет построен в обозримом будущем под маркой MG. Предыдущим шагом в этом направлении было концептуальное купе MG Cyberster, дебютировавшее на Шанхайском международном автосалоне 2021 года. А материалом для скульптуры послужили полоски углеродного волокна и дубовые полоски, а также прессованной бумаги и смолы. Все экологически чистое. Как электричество.

Александр Папешин

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