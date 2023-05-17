Уроки китайского

Первая мысль при взгляде на эту машину: Китай точно будущее всего автомобильного мира. А иначе как компания, которой всего-то восемь лет от роду, могла выпустить премиальный SUV, причем технически сложный, последовательный гибрид, явно бросающий вызов премиальным немецким и британским внедорожникам? Мысль вторая: в этом будущем нас особенно не ждут. Большинство премиальных автомобилей, выпущенных в Китае, сделаны пока не для нас. Чего Li L9 Max не скрывает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Головная оптика Li L9 Max — двухъярусная. Ее верхний «этаж» — это сплошное светодиодное полукольцо длиной более двух метров, обнимающее всю переднюю часть кузова от края и до края. Второе полукольцо светодиододов — на корме автомобиля, задние фонари

Фото: Глеб Щелкунов Головная оптика Li L9 Max — двухъярусная. Ее верхний «этаж» — это сплошное светодиодное полукольцо длиной более двух метров, обнимающее всю переднюю часть кузова от края и до края. Второе полукольцо светодиододов — на корме автомобиля, задние фонари

Фото: Глеб Щелкунов

Пять и две десятых с лишним метра — это в длину, а в ширину — два метра. Утопленные в кузов ручки, сплошные полосы светодиодов спереди и сзади. Грибок лидара на крыше, наросты камер на крыльях. Пневмоподвеска, которая позволяет играть дорожным просветом в диапазоне от 136 до 216 мм. Гладкий кузов, смутно напоминающий очертаниями военный парусник прошлых веков, — крутобокий, с чуть заваленными внутрь бортами. Такие же у Mercedes-Benz GLS, BMW X7, Range Rover. Li L9 Max как минимум похож на все, да и размеры схожие, а дальше пойди разбери, чьи корни — эту машину создавала интернациональная команда специалистов из десяти стран.

Подходишь к машине — щелкают замки, выезжают подножки, раскрываются зеркала, выскакивают дверные ручки. Садишься за руль, и сразу интересно: а где панель приборов? Ни аналоговой, ни цифровой — только экран в верхней части рулевой колонки, он вращается вместе с рулевым колесом, на него выведены данные маршрутного компьютера. Все остальное — на изнанке лобового стекла, где HUD-проекция с диагональю 13,35 дюйма. Туда выводятся не только цифры скорости и служебные символы — Li L9 Max показывает водителю в режиме дополненной реальности, что происходит вокруг на дороге: вот двигаются соседи по потоку, вот идут по тротуарам пешеходы, даже сигналы светофора видны, можно ехать буквально по приборам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Li L9 Max элегантный силуэт, плавные обводы и правильные пропорции кузова, так что пяти с лишним метровый автомобиль не выглядит грузным с любого ракурса. Аэродинамику улучшают утапливаемые дверные ручки, у которых, кстати, есть защита от замерзания

Фото: Глеб Щелкунов У Li L9 Max элегантный силуэт, плавные обводы и правильные пропорции кузова, так что пяти с лишним метровый автомобиль не выглядит грузным с любого ракурса. Аэродинамику улучшают утапливаемые дверные ручки, у которых, кстати, есть защита от замерзания

Фото: Глеб Щелкунов

У автомобиля три мотора, но с колесами связаны только два электрических, вспомогательная бензиновая «четверка» работает как генератор, подпитывающий основную батарею. Но ее можно зарядить и от сети. Что огромный плюс по сравнению с чистыми электрокарами: пока есть бензин в баке, машина будет ехать. Если не включить принудительно чисто электрический режим, конечно.

Как заводится автомобиль? А никак. Нет даже виртуальной кнопки «старт-стоп» на экране, как в Hongqi E HS9. Li L9 Max, словно утюг, уже включенный в сеть, сразу готов к работе. Сел за руль, включил передачу и можешь трогаться. Вот, кстати, еще приветы от Mercedes-Benz помимо формы кузова — подрулевой селектор КПП и распахивающаяся надвое крышка центрального подлокотника. И, кстати, так же как, помню, было в GLS, в Li L9 Max нет USB-разъемов Type-A, только продвинутые Type-C. Впрочем, есть два лотка с беспроводными зарядками.

Английское воспитание

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Правое сиденье второго ряда Li L9 Max снабжено выдвижной подножкой, которую можно установить в одно из четырех положений, откинуть спинку кресла, запрокинуть назад подушку и превратить это «место босса» в полноценный шезлонг для отдыха Фото: Глеб Щелкунов На откидном 15,7-дюймовом экране пассажиры второго и третьего рядов могут просматривать те же фильмы или ролики из YouTube, которые передний пассажир смотрит на своем. Открывается и закрывается потолочный экран тоже с переднего ряда Фото: Глеб Щелкунов Фото: Глеб Щелкунов Следующая фотография 1 / 3 Правое сиденье второго ряда Li L9 Max снабжено выдвижной подножкой, которую можно установить в одно из четырех положений, откинуть спинку кресла, запрокинуть назад подушку и превратить это «место босса» в полноценный шезлонг для отдыха Фото: Глеб Щелкунов На откидном 15,7-дюймовом экране пассажиры второго и третьего рядов могут просматривать те же фильмы или ролики из YouTube, которые передний пассажир смотрит на своем. Открывается и закрывается потолочный экран тоже с переднего ряда Фото: Глеб Щелкунов Фото: Глеб Щелкунов

На ходу Li L9 Max — чистый Range Rover. Тихий — все стекла двухслойные, включая панорамную крышу. У китайского внедорожника такая же, как у британского, характерная продольная качка при разгонах и торможении, такие же легкие поперечные крены в поворотах — при куда большей устойчивости, под полом-то тут тяжеленная батарея. Li L9 Max прекрасно стоит на курсе — отпускаешь руль, и машина идет как по нитке. Рулится точно и буквально одним пальцем. Пневмоподвеска глотает все мелочи, на более серьезные неровности отзывается легкой вибрацией, которая почти не передается в салон.

Набор скорости у Li L9, как у всякого электромобиля, моментальный и ровный, разгон от 110 до 150 км/ч происходит буквально в полпедали. Да, скоростной режим на Li L9 Max нарушаешь помимо воли, постоянно. Хорошо еще, что благодаря рекуперации можно точно так же быстро и комфортно спуститься со 150 км/ч обратно на 110 км/ч, просто бросив педаль газа.

В Li L9 очень быстро усваиваешь и вальяжную посадку водителя Range Rover — правую руку опускаешь на подлокотник, рулишь левой, локоть которой кладешь на подоконник или тоже спускаешь на подлокотник двери. При этом благодаря «электрическому» крутящему моменту, точному рулю и тормозам есть ощущение, что ты — властелин кольца, сильнее всех в потоке. И в любой момент можешь это доказать. Просто не хочешь. Автомобиль расслабляет настолько, что начинаешь включать режим многозадачности: копаться в центральном экране, наговаривать на диктофон вот этот текст, одновременно писать в WhatsApp — не лучшая идея, конечно. Может быть, это оттого, что в Li L9 с его лидаром, камерами и радаром — автопилот четвертого уровня. Пятый, напомню, — это автономное пилотирование. И хоть без китайского интернета и карт Li L9 не может показать всего, на что способен, но все-таки умеет больше многих других — например, самостоятельно перестроиться в соседнюю полосу, если включить поворотники, ну, и если полоса свободна, конечно. Так что при всех своих пяти с небольшим секундах разгона до сотни это безопасный и совершенно утилитарный SUV, на котором можно рвануть, например, в отпуск всей семьей. Здесь даже есть «режим кровати» — все шесть сидений раскладываются в единую ровную площадку. Неслучайно в Китае он стал хитом продаж: после анонса выхода машины в прошлом году сервер компании рухнул — за три дня Li L9 заказали больше тридцати тысяч человек.

Говорите по-русски

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Все шесть мест Li L9 обшиты кожей наппа и оборудованы подогревами. Сиденья первого и второго рядов оборудованы еще и вентиляцией, а также системой десятиточечного массажа. Климат-контроль имеет функции очистки и ароматизации воздуха Фото: Глеб Щелкунов Лидар и радары обеспечивают Li L9 Max возможность автономного вождения. В условиях Китая это автопилот четвертого уровня, интегрированный с картами местности. Но в России, без привязки к китайскому интернету, его возможности скромнее Фото: Глеб Щелкунов Фото: Глеб Щелкунов Следующая фотография 1 / 3 Все шесть мест Li L9 обшиты кожей наппа и оборудованы подогревами. Сиденья первого и второго рядов оборудованы еще и вентиляцией, а также системой десятиточечного массажа. Климат-контроль имеет функции очистки и ароматизации воздуха Фото: Глеб Щелкунов Лидар и радары обеспечивают Li L9 Max возможность автономного вождения. В условиях Китая это автопилот четвертого уровня, интегрированный с картами местности. Но в России, без привязки к китайскому интернету, его возможности скромнее Фото: Глеб Щелкунов Фото: Глеб Щелкунов

Li L9 Max не русифицирован, как и многие интересные китайские автомобили, продающиеся в Россию неофициально, причем, как правило, это самые интересные автомобили. Поэтому каждый раз начинается приключение, игра «Угадай мелодию». В такой машине сидишь словно перед запертой коробкой, куда сложено много интересного, важного, полезного необходимого — но ключа у тебя нет. Как открыть шторку люка? Как поднять подвеску в верхнее положение? Все через центральный экран, а на нем столбцы иероглифов. Нажимаешь на один — выпадает следующая вереница, потом следующая. Тыкать все подряд, смотреть, что происходит, пробовать и запоминать? Этим можно заниматься долго, процесс увлекательный. У того же Li L9 Max, например, через центральный экран открывается дверца холодильника, спрятанного в задней части центрального подлокотника, и настраивается его температура. Но если этого не знать, не найдешь. Или есть офроудный режим, в котором подножки не выдвигаются, чтобы случайно не повредить их на бездорожье. И этот режим включается отдельной виртуальной кнопкой с иероглифом и значком волны. Волна, с точки зрения Li L9 Max, это ухабы, понятно же? Да нет, непонятно, особенно если таких символов только на первом уровне экрана не один десяток.

Люди опытные советуют фотографировать экран со всеми его иероглифами смартфоном, распознавать «Яндекс-переводчиком», записывать и пользоваться. Так понемногу и запомнишь где что, мышечная память подскажет. Говорят, все владельцы неофициально ввезенных в Россию китайских машин так и делают. Потому что удовольствие дороже — удовольствие от управления таким автомобилем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Глеб Щелкунов Фото: Глеб Щелкунов Следующая фотография 1 / 2 Фото: Глеб Щелкунов Фото: Глеб Щелкунов

Кроме китайского для Li L9 Max есть прошивки на английском и арабском языках. И это, как мне кажется, точно отражает китайское понимание своего места в этом мире. Да и нашего. Хотите ездить на L9 — учите китайский. Да и в жизни он вам, судя по всему, пригодится.

Редакция благодарит компанию Rucars за предоставленный на тест автомобиль.

Александр Янковский