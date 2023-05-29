Корпоративная картография

Бизнес всегда стремится сократить издержки. Идеальный для любого предприятия вариант — закупать товары и услуги у самых надежных поставщиков, но рассчитываться с ними на специальных условиях. Экономить без риска. Например, транспортные компании могут ощутимо снизить текущие расходы с помощью топливных карт.

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В позднем Советском Союзе практически все легковые машины, продаваемые населению, были рассчитаны на 93-й бензин. Официально это никак не объяснялось. Но люди без подсказок увидели в том великую мудрость правительства страны: подобной сегрегацией затруднялось «нецелевое использование» бензина А-76, на котором ездили грузовики, принадлежащие государственным автохозяйствам.

Фото: ЛУКОЙЛ

Правда, отдельные водители все равно вставали на путь «расхитителей социалистической собственности», и сливали топливо со своих «зилков» и «газонов», а потом канистрами, за полцены, продавали частникам, которые кустарно переделывали двигатели «Жигулей», «Москвичей» и «Волг» под более дешёвый 76-й бензин. Несложная операция по уменьшению степени сжатия мотора — обычно она заключалась в установке более толстой прокладки под головку блока цилиндров — рассматривалась как надежная инвестиция: после её проведения каждый второй грузовик можно было рассматривать как мобильную, пускай и незаконную, бензоколонку с очень привлекательными ценами.

Грузовиков с «бесплатным» государственным бензином сейчас почти не осталось, но психология некоторых «водителей по найму» не сильно поменялась. Сложно им бороться с соблазном увеличить свой доход за счёт махинаций с топливом, оплачиваемого работодателем — заправить личный автомобиль за счёт предприятия или принести «левый чек».

Доверяй, но проверяй

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Современные топливные карты от крупных нефтяных компаний делают расчеты водителей прозрачными. Бухгалтеру или менеджеру автопредприятия в режиме онлайн видно, кто и где заправился. Через личный кабинет на компьютере ответственному сотруднику открыты все карты и детализированные расходы по ним. Дистанционно он может изменить лимит трат отдельно взятого пользователя. Или сделать так, чтобы карта работала только на определённом маршруте.

Менеджер, контролирующий автомобильный парк, может настроить каждую топливную карту своего предприятия. Например, сделать так, чтобы водитель на легковом автомобиле, в баке которого умещается 60 л бензина Аи-95, «по ошибке» не залил 300 л дизельного топлива. При подозрительных операциях карту легко заблокировать.

Бизнес-клиенты ЛУКОЙЛ получают скидки: до 10% на все виды топлива; 10% на товары и продукты на АЗС; 20% на продукцию кафе; 3% на автохимию, включая моторные масла

Фото: ЛУКОЙЛ

Самый удобный для водителя способ работы с системой — через мобильное приложение. На экране смартфонаотображаются совершенные траты и остаток средств, показаны заправки сети, к выбранной станции программа проложит маршрут.

У менеджеров свой вариант доступа в приложение. Для того, чтобы оценить ситуацию с расходами или выпустить виртуальную карту для нового пользователя нет нужды возвращаться в офис — достаточно включить мобильный телефон.

Корпоративные клиенты, использующие топливные карты, могут выбрать электронный документооборот (ЭДО). ЭДО упрощает и ускоряет менеджерские и бухгалтерские процессы, сокращает число ошибок, избавляет от необходимости хранить заверенные подписями распечатки: цифровая копия имеет такую же юридическую силу, что и бумажная.

Другой важный аргумент в пользу карт для бизнес-партнеров — специальные цены на топливо. Чем больше предприятие тратит на топливо, тем привлекательнее становятся условия.

Вертикально интегрированное топливо

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Несомненное преимущество крупных участников рынка — качество бензина. От водителей со стажем можно услышать банальный, но не теряющий актуальности совет: не хочешь неприятностей с автомобилем на ровном месте — заправляйся на сетевых заправках с хорошей репутацией.

Например, тот же ЛУКОЙЛ - вертикально интегрированная компания, то есть контролирует весь процесс, от скважины до заправочного пистолета: сама добывает нефть, сама перерабатывает, сама доставляет до АЗС.

На заправках сети АЗС «ЛУКОЙЛ» вы найдёте все основные виды автомобильного топлива, а сверх того — улучшенные, получившие название ЭКТО.

Фото: ЛУКОЙЛ

Бензины с приставкой ЭКТО, вне зависимости от октанового числа, за счёт качественной основы и сбалансированного пакета присадок работают сразу в нескольких направлениях: защищают двигатель от коррозии, уменьшают количество отложений, добавляют мощности, снижают потребление топлива и сокращают объем выбросов вредных веществ.

Работа по повышению качества горючего компания ведётся «на опережение». Вот показательный случай: в 2016 года в России начал действовать запрет на продажу автомобильного топлива ниже пятого экологического класса. Лидеры рынка успели заранее провести дорогостоящую модернизацию своих нефтеперерабатывающих заводов и полностью перейти на выпуск бензинов и ДТ класса «Евро-5». ЛУКОЙЛу это удалось на четыре года раньше общефедерального дедлайна. Современные моторы вздохнули свободнее, они получили горючее, на которое и были рассчитаны, старые двигатели просто стали меньше чадить: «европятое» топливо отличается очень низким содержанием серы и других опасных компонентов.

Компании с обширной сетью заправок всегда заинтересованы, чтобы их репутация оставалась незапятнанной. Малейшее подозрение в том, что с предлагаемым горючими не все в порядке, является основанием для проведения дополнительного анализа — экспресс-методом или, если потребуется, углублённым. И если у клиента есть сомнения по поводу свойств или происхождения предлагаемого топлива, на АЗС ему должны по первому требованию предоставить полный пакет документов.

Специальные цены

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стать корпоративным клиентом ЛУКОЙЛ просто — присоединиться к программе получится даже без визита в офис. Для этого надо зайти на страницу auto.lukoil.ru и выбрать раздел «Бизнесу». В том же разделе вы найдете список проверенных «Дорожных сервисов» — автомоек, шиномонтажных мастерских, автосервисов, парковок и гостиниц, принимающих топливные карты «ЛУКОЙЛ»

Фото: ЛУКОЙЛ Стать корпоративным клиентом ЛУКОЙЛ просто — присоединиться к программе получится даже без визита в офис. Для этого надо зайти на страницу auto.lukoil.ru и выбрать раздел «Бизнесу». В том же разделе вы найдете список проверенных «Дорожных сервисов» — автомоек, шиномонтажных мастерских, автосервисов, парковок и гостиниц, принимающих топливные карты «ЛУКОЙЛ»

Фото: ЛУКОЙЛ

Топливные карты «ЛУКОЙЛ» принимаются более чем на 2,5 тыс. заправочных станций сети по всей России. Карты существуют в двух формах — физической, то есть пластиковой, и виртуальной, бесконтактной, в мобильном приложении.

Топливные карты «ЛУКОЙЛ» могут получить и таксопарк с сотней машин, и индивидуальный предприниматель с одним-единственным автомобилем: ЛУКОЙЛ открыт для сотрудничества с бизнесом любого масштаба.

Кстати, специальные цены по топливным картам действуют не только на топливо. Скидки держателям карт доступны на большой ассортимент товаров, предлагаемых на АЗС «ЛУКОЙЛ»: на моторное масло и автохимию, на инструмент и расходные материалы, на кофе и хот-доги.

Топливные карты принимают партнеры нефтяной компании, работающие по программе «Дорожные сервисы» — автомойки, шиномонтажные мастерские, автосервисы, гостиницы и парковки. Выгода клиента при обращении к партнерам как минимум тройная: он получает услуги гарантированного качества, широкую географию обслуживания, спеццены и возможность возмещения НДС.

Сергей Нестерцев