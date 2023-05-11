Доска почета

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Михаил Жванецкий,

писатель

Вся моя жизнь складывалась из любви к женщинам и автомобилям. Вначале — к женщинам, благо это было не так дорого, а когда появились деньги, то появились и машины — «Жигули» и все такое… Мой дядя, Исаак Яковлевич Мандельблит, проектировал литейный цех ВАЗа и получил право на внеочередную покупку машины. Так он мне сказал: «Миша, ты же пишешь для Райкина, у тебя, видимо, есть деньги — ты купи себе машину по доверенности!» И я купил себе свой первый автомобиль — «трешку» желтенькую.

Анатолий Артамонов,

сенатор от Калужской области

Вспомните, как было раньше. Когда строили ГАЗ, ВАЗ, КамАЗ, «Москвич» — практически все эти заводы были самодостаточны с точки зрения производства полного цикла. То есть практически все производилось на одной площадке — за исключением шин, стекол, специфической электроники. Хотя, например, на КамАЗе и шины производили и производят до сих пор.

Николай Пугин,

бывший министр автомобильной промышленности СССР

В советское время поставщики знали: что бы они ни сделали — у них все возьмут. Из-за этого автозаводы имели проблемы с качеством. Сейчас ситуация другая — если поставщик не нравится, можно найти другого. Только мы вынуждены искать их за рубежом. Сегодня эта проблема поставила автомобильную промышленность на грань выживания. Самое простое сейчас — это переориентироваться на поставщиков из дружественных государств, например, из Китая. Но будет ли это решением проблемы? Конечно, нет. Мы просто пересядем с западной иглы на азиатскую.

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Михаил Шуфутинский,

музыкант

Было тогда время послевоенное. Мы жили в центре Москвы, на Калужской площади, это бараки. Были разные люди: фронтовики, побывавшие в плену, дезертиры и герои. Нас много было. Мы жили коммуной такой. И когда ребята выходили из арки этого большого нашего дома, там проносились пожарные машины, красные, сверкающие вот этими никелированными деталями. Ну кем еще захочет быть мальчишка московский? Пожарным. Музыкантом — нет.

Акылбек Жапаров,

председатель Кабинета министров Киргизии

Меня больше одолело беспокойство о возможных последствиях того, что в ближайшем будущем Москву могут заполонить беспилотные такси, что может привести к потере рабочих мест для многих наших граждан-мигрантов. Это неизбежный вызов для нас.

Максим Соколов,

президент компании «АвтоВАЗ»

Мы с несколькими крупнейшими китайскими партнерами ведем переговорный процесс… Мы дадим бренд Lada новым моделям, которые будем производить с нашими китайскими партнерами.