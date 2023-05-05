Грибники припали к родной земле

Крупные производители грибов стараются обеспечить свои потребности в посевном материале — мицелии, поставки которого попали под санкции ЕС. Так, «Грибная радуга» Александра Удодова и Олега Логвинова стала совладельцем производителя мицелия «Сантана», чьих текущих мощностей хватит на выпуск 80 тыс. тонн шампиньонов в год. Производство грибов продолжает расти, но спрос сдерживает относительно высокая цена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ООО «Грибная радуга» в апреле получило 33% предприятия «Сантана», выпускающего посевной материал для грибов — мицелий, следует из данных ЕГРЮЛ. «Грибная радуга» управляет комплексом мощностью более 32 тыс. тонн шампиньонов в год. По итогам 2022 года заняла более 24% рынка свежих грибов в России. Основной владелец компании с долей 70% — Александр Удодов, которого СМИ называют бывшим мужем сестры премьера Михаила Мишустина Натальи Стениной. Остальные 30% у Олега Логвинова. В 2022 году выручка «Грибной радуги» выросла на 24,8%, до 4,62 млрд руб., чистая прибыль была 359,3 млн руб.

«Сантана» считается крупным производителем мицелия в России. По словам гендиректора «Школы грибоводства» Александра Хренова, «Сантана» заявила о планах выпустить в этом году 2,4 млн л мицелия шампиньонов, что хватит для производства 80 тыс. тонн таких грибов. В 2022 году, по данным «Школы грибоводства», в России произвели 134 тыс. тонн шампиньонов.

Гендиректор «Технологий роста» Тамара Решетникова говорит, что до последнего времени большинство производителей грибов закупали мицелий в ЕС. Но после ужесточения санкций с импортом начались сложности, к тому же выросли цены на иностранный посевной материал, говорит она. Материал для выращивания грибов наряду с луковицами, клубнями и т. п. внесен в перечень товаров, запрещенных ЕС к ввозу в РФ в ответ на военные действия на Украине. Сама «Грибная радуга», господин Удодов и иные его активы в феврале 2023 года попали под блокирующие санкции США.

Олег Логвинов пояснил “Ъ”, что покупка доли в «Сантане» позволит снизить зависимость от непредсказуемых сегодня импортных поставок мицелия. По его словам, пока «Сантана» работает на пределе мощности, выпуская в месяц 270 тыс. л, покрывая примерно 50% нужд производителей шампиньонов в России, а в планах — инвестировать в расширение производства до 100%. Планируется полностью обеспечивать потребности «Грибной радуги» и поставлять материал другим производителям, добавил господин Логвинов. Стоимость сделки предприниматель не раскрыл. В «Сантане» “Ъ” не ответили.

По словам Тамары Решетниковой, сегодня многие крупные производители грибов задумываются о собственном производстве мицелия либо организации новых схем импорта. Произведенного локально мицелия пока недостаточно, и операторы грибных комплексов начинают активнее интересоваться такими проектами, подтверждает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.

Директор по агропромышленным производствам сети «Магнит» Илья Гамов говорит, что ритейлер не испытывает проблем с обеспеченностью мицелием, но с учетом расширения производства грибов и для снижения зависимости от импорта решил создать собственное производство материала проектной мощностью 2,5 млн л в год. Это полностью обеспечит запросы «Магнита» и позволит контролировать всю цепочку производства, говорит он.

По прогнозам «Школы грибоводства», в этом году производство шампиньонов в России может вырасти на 10%, до 144 тыс. тонн год к году. Как отмечает Тамара Решетникова, объем производства культивируемых грибов в стране уже превышает уровень потребления до продуктового эмбарго 2014 года, когда этот продукт в основном импортировался из Польши. По ее словам, в крупных городах еще есть потенциал для увеличения спроса, но основным сдерживающим фактором выступает относительно высокая цена. По данным Росстата, в марте 2023 года свежие грибы в РФ в среднем стоили 319,5 руб. за 1 кг, что на 3,6% дороже, чем годом ранее. По словам Тамары Решетниковой, для стимулирования спроса нужны инвестиции в продвижение продукта.

Анатолий Костырев