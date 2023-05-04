Ниже них хоть потоп

Арбитражный суд Пермского края начал рассматривать по существу принципиальный для строительной отрасли спор. Завод «Машиностроитель» и девелопер ООО «Железно Пермь» добиваются признания недействительным распоряжения исполнительного органа «Об использовании материалов катастрофического затопления». В «катастрофическую» зону попадают участки в разных местах города, где завод собирается строить новый цех, а ООО — реализовать девелоперский проект. Представители предприятия говорят, что особые требования к строительству в этой зоне затрудняют реализацию программы производства деталей для двигателя ПД-8, а их выполнение увеличит стоимость и срок реализации проекта. Само постановление заявители считают незаконным и при определении границ затопления предлагают пользоваться приказом подразделения федерального агентства водных ресурсов. Представители краевых властей с претензиями не согласны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В споре с правительством Пермского края АО «Пермский завод „Машиностроитель“» находится со второй половины марта текущего года. Предприятие пытается добиться признания недействующим постановления правительства края №156-рп от 9 ноября 2007 года «Об использовании материалов катастрофического затопления». В заявлении завод указал, что по своей сути оно является нормативным актом, но, в нарушение закона, документ нигде не опубликован. Кроме того, органы власти Пермского края не могли вынести такое постановление, поскольку это находится в компетенции федеральных властей. В качестве второго заявителя по делу к спору присоединилось ООО «Железно Пермь», которое намерено застроить территорию бывшего Пермского мясокомбината.

В начале судебного заседания представитель министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Иван Шардаков ходатайствовал о приобщении к материалам дела некоего документа с пометкой «для служебного пользования», его название и суть он не разъяснил. В итоге суд ходатайство удовлетворил, но с бумагой смогли ознакомиться только участники процесса.

В ходе процесса выяснилось, что спорное постановление, согласно решению Пермского краевого суда, не является нормативным актом. Впрочем, позицию заявителей это не изменило. Представитель ПЗ «Машиностроитель» Людмила Вяткина рассказала, что завод намерен построить новый цех для размещения производства реверсивного устройства для двигателей ПД-8 в рамках государственной программы импортозамещения. Получив градостроительные планы одиннадцати земельных участков, промышленники узнали, что эти территории находятся в зоне катастрофического затопления. Таким образом, их использование в целях строительства ограничено. «Это препятствует решению задач государственного значения, поскольку для строительства необходимо строить защитную дамбу, делать подсыпку грунта»,— пояснила она. По данным госпожи Вяткиной, это не только приведет к удорожанию проекта, но и создаст ряд трудностей: так, новый корпус окажется выше остальных зданий «Машиностроителя» и железнодорожной ветки, что значительно усложнит логистику. Кроме того, выполнение этих работ приведет к увеличению сроков реализации проекта.

Людмила Вяткина уверена, что постановление правительства №156-рп является незаконным и нарушает федеральное законодательство. По ее словам, виды зон с особыми условиями использования территорий перечислены в ст. 105 Земельного кодекса РФ, но о таком термине, как «зона катастрофического затопления», там ничего не говорится. В кодексе также указывается, что установление таких видов зон является компетенцией правительства РФ, а не субъекта. Юрист «Машиностроителя» считает также, что если спорное постановление не является нормативным актом, то не может накладывать и ограничения на использование земли.

Промышленников поддержал представитель ООО «Железно Пермь» Андрей Мущинкин. Он рассказал, что, согласно расчетам специалистов, стоимость подсыпки площадки бывшего комбината составит как минимум 22 млн руб. «Машиностроитель» оценивает затраты на эти мероприятия в гораздо большую сумму. Юрист добавил, что в ноябре прошлого года Камское бассейновое водное управление

(КБВУ), являющееся подраз­делением федерального агентства водных ресурсов, издало приказ, который определяет границы зон затопления и подтопления. «В этом случае границы установлены уполномоченным органом государственной власти. Информация находится в открытом доступе,— пояснил господин Мущинкин,— поэтому постановление правительства нужно отменить». По его мнению, спорный документ устанавливает зоны исходя из ситуации прорыва на Камской ГЭС, а в приказе КБВУ при расчетах учитывались все сценарии, а не только техногенные. Андрей Мущинкин убежден, что постановление №156-рп затрагивает интересы не только заявителей, но и многих других лиц, которые являются собственниками или арендаторами земельных участков в Перми. При этом границы зоны затопления, установленные приказом КБВУ, и зоны катастрофического затопления, рассчитанной в 2007 году, не совпадают. Расчеты Камского управления он считает более актуальными и корректными. «С момента тех расчетов прошло почти 16 лет, с тех пор изменились способы границ, техника, появились цифровые технологии»,— говорит юрист.

Представитель министерства настаивал, что постановление правительства края является законным. «В 2007 году на федеральном уровне вообще не было установлено никаких зон, поэтому регион воспользовался своими полномочиями и утвердил границы»,— кратко обозначил позицию Иван Шардаков.

Рассмотрение дела продолжится 30 мая.

Дмитрий Астахов