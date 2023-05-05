Самоволка потянула на семь лет колонии

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил российского рядового-контрактника к семи годам лишения свободы за уклонение от службы в армии. Военный подписал договор с Минобороны в 2020 году. Однако начиная с августа прошлого года, уже после объявления в стране частичной мобилизации, он попытался уволиться до истечения срока контракта. Командование удовлетворило его прошение, однако исключать его из списков личного состава долгое время не спешило. Не дождавшись окончательного решения вопроса, военнослужащий начал нарушать воинский устав, раз за разом сбегая из части в самоволку к своей возлюбленной. Таким образом солдат рассчитывал, что сможет быстрее покинуть ряды ВС РФ, однако своими действиями он только «нагулял» себе на реальный срок в колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

Как сообщили в четверг, 4 мая, в объединенной пресс-службе судов города, рядовой, чье имя не раскрывается, был признан виновным в нескольких эпизодах, касающихся самовольного оставления места службы, в том числе в период мобилизации (ч. 2.1, ч. 3.1 и ч. 5 ст. 337 УК РФ).

Первый раз контрактник решил сбежать из части в октябре 2022 года, пробыв у своей девушки 10 дней, после чего был задержан. До конца года он еще трижды проделал то же самое — два раза в ноябре и один в декабре. После каждого побега бойца ловили и возвращали обратно дослуживать. На пятый раз, который случился в январе текущего года, терпение командования лопнуло, и военнослужащего отдали в руки правоохранительных органов.

Любопытно, что изначально прошение армейца было удовлетворено. В мае 2022 года штаб войсковой части принял положительное решение о его досрочном увольнении, но окончательно так этого и не сделал — вплоть до конца сентября военнослужащий так и не был переведен в запас по неизвестным причинам. После объявления частичной мобилизации солдат понял, что данный вопрос положительно рассмотрен уже не будет. Тогда рядовой пошел на крайние меры и начал нарушать дисциплину, сбегая из расположения в самоволку. Свою вину мужчина признал и раскаялся.

По данным пресс-службы судов города, в апреле гарнизонные военные суды вынесли 16 приговоров в отношении лиц, самовольно оставивших части в попытке уклониться от участия в СВО. Всех они получили от года до шести лет лишения свободы.

Как пояснил «Ъ-СПБ» юрист Артем Клыга, до 21 сентября 2022 года (даты издания указа о частичной мобилизации) досрочно уволиться действительно можно было на основаниях, закрепленных в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», одно из которых — систематическое невыполнение условий контракта, а это, в том числе, отсутствие военнослужащего в части. Однако, подчеркивает господин Клыга, на практике командиры затягивают с изданием приказа об исключении из списков личного состава, а уже после объявления мобилизации уволиться стало можно только по возрасту, состоянию здоровья и в связи с вступлением в силу приговора суда о лишении свободы — других оснований сейчас нет, указывает собеседник.

До сегодняшнего дня частичная мобилизация не была завершена соответствующим указом президента РФ, согласился с коллегой петербургский адвокат Алексей Калугин. «В данной ситуации был выбран крайне специфический способ расторжения контракта. Очень жаль, что непонимание правовых последствий привело к такому печальному результату»,— заключил эксперт.

Андрей Кучеров