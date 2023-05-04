Рок-выставка «Поколение дворников и сторожей» открылась в Ельцин Центре

В Ельцин Центре в Екатеринбурге открылась выставка артефактов из коллекции журналиста Александра Кушнира «Поколение дворников и сторожей», посвященная истории русского рока 1980-1990-х годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Ельцин Центре в Екатеринбурге открылась выставка артефактов из коллекции журналиста Александра Кушнира «Поколение дворников и сторожей» Фото: Елена Медведева В Ельцин Центре в Екатеринбурге открылась выставка артефактов из коллекции журналиста Александра Кушнира «Поколение дворников и сторожей» Фото: Елена Медведева В Ельцин Центре в Екатеринбурге открылась выставка артефактов из коллекции журналиста Александра Кушнира «Поколение дворников и сторожей» Фото: Елена Медведева В Ельцин Центре в Екатеринбурге открылась выставка артефактов из коллекции журналиста Александра Кушнира «Поколение дворников и сторожей» Фото: Елена Медведева Следующая фотография 1 / 4 В Ельцин Центре в Екатеринбурге открылась выставка артефактов из коллекции журналиста Александра Кушнира «Поколение дворников и сторожей» Фото: Елена Медведева В Ельцин Центре в Екатеринбурге открылась выставка артефактов из коллекции журналиста Александра Кушнира «Поколение дворников и сторожей» Фото: Елена Медведева В Ельцин Центре в Екатеринбурге открылась выставка артефактов из коллекции журналиста Александра Кушнира «Поколение дворников и сторожей» Фото: Елена Медведева В Ельцин Центре в Екатеринбурге открылась выставка артефактов из коллекции журналиста Александра Кушнира «Поколение дворников и сторожей» Фото: Елена Медведева

Выставка состоит из четырех «полукомнат», в их числе истории ленинградских (питерских), уральских, сибирских рок-групп. Среди них ДДТ, «Аквариум», «Кино», «Наутилус Помпилиус», «Звуки Му», «Гражданская оборона» и другие. В коллекцию Александра Кушнира вошли фотографии с концертов, обложки альбомов, рисунки, письма музыкантов. Впервые публике представлена аудиозапись 1985 года квартирного концерта Майка Науменко и Виктора Цоя, прерванного сотрудниками милиции и госбезопасности. В экспозиции представлены неизвестные рукописи Бориса Гребенщикова, графические схемы Егора Летова, камера режиссера Алексея Балабанова, пиджак Петра Мамонова.

«Эта выставка проходит впервые в полном собрании. Ее фрагменты я показывал в Лондоне, Франкфурте, Москве. В Ельцин Центре представлено несколько сотен экспонатов»,— рассказал Александр Кушнир.

В рамках выставки 5 мая Сева Гаккель (бывший виолончелист группы «Аквариум» и создатель клуба «Тамтам») проведет лекцию, концерт и экскурсию. «Начало будет очень бодрое»,— пообещал господин Кушнир. Он сам проведет экскурсию по экспозиции 6 мая.

Выставка будет работать до 16 июля.

Александр Кушнир — музыкальный продюсер, журналист и автор книг по истории русского рока: «Майк Науменко. Бегство из зоопарка», «Кормильцев. Космос как воспоминание», «100 магнитоальбомов советского рока», «Сергей Курехин. Безумная механика русского рока».

Елена Медведева

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