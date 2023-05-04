Подозреваемые рассказали в суде, как убивали аниматоров из Усть-Лабинска

Анатолий Двойников и Арам Татосян, задержанные по подозрению в убийстве владельца ивент-агентства из Усть-Лабинска Кирилла Чубко и девушки-аниматора Татьяны Мостыко, признали вину, пишет «КП-Кубань». В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения они рассказали о событиях ночи с 28 на 29 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

По словам Двойникова, изначально у него с подельниками якобы не было злого умысла, напротив, мужчины хотели помочь в починке автомобиля Кириллу Чубко (у машины лопнуло колесо на трассе рядом со станицей Березанской).

«Подошли и предложили помощь… Я не хотел никого убивать… Ни Кирилл, ни Татьяна ничего не говорили, молчали, когда ехали. Они не просили отпустить»,— цитирует издание подозреваемого.

Второй фигурант — Арам Татосян — рассказал, что идея об убийстве пришла спонтанно. По его словам, мужчину убили утром 29 апреля. Его дважды ударили в грудь, а позже перерезали горло. 19-летнюю Татьяну Мостыко убили ножом спустя несколько часов, девушку преступники держали в машине. Издание утверждает, что убитая не подверглась сексуальному насилию.

Анатолий Двойников в суде прятал лицо, плакал и просил прощения. Арам Татосян также раскаялся и попросил прощения у родителей убитых. Третий задержанный — Демьян Кеворкьян — отрицает причастность к убийствам. В суде он заявил, что узнал о расправе из СМИ.

Сегодня, 4 мая, Выселковский районный суд отправил в СИЗО на два месяца, до 30 июня включительно, фигурантов дела об убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. По данным следствия, преступники напали на водителя и пассажирку, похитив 180 тыс. руб., а после убили их и сожгли автомобиль. Тело мужчины обнаружили в лесополосе 2 мая. На следующий день нашли место, где убийцы закопали тело девушки.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

Наталья Решетняк

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