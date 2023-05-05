После драки кулаками не машут

В ближайшее воскресенье «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Если накануне «Ростов», ближайший преследователь сине-бело-голубых, не сумеет обыграть дома «Факел», зенитовцы смогут оформить чемпионство уже в игре со «Спартаком» — для этого нужно будет обыграть соперника. Впрочем, дуэль «Зенита» и «Спартака» в любом случае получится принципиальной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Достаточно вспомнить события этого сезона. Он начался с того, что «Зенит» разгромил «Спартак» на «Газпром Арене» в матче за Суперкубок России 4:0. Тогда еще долго спорили на тему того, справедливо ли выбрано место проведения матча за этот трофей. Особенно громко протестовала Зарема Салихова, гражданская жена Леонида Федуна, владельца московского клуба. Сейчас в «Спартаке» уже нет Федуна, занимавшего пост президента,— клубом управляет компания ЛУКОЙЛ, однако его супруга не снижает активности. Например, называет «Зенит» в СМИ блекло-голубыми и говорит, что игроки «Спартака» не должны устраивать для соперника «чемпионский коридор», если «Зенит» завоюет 7 мая титул. Тогда, 15 июля, «Спартак» провел свой первый матч под руководством испанского тренера Гильерме Абаскаля. И результат для него оказался шокирующим.

Но уже следующая игра, состоявшаяся в чемпионате, складывалась по другому сценарию. «Зенит» победил в Москве, но со счетом 2:1. А когда дошло дело до встречи в Кубке России, красно-белые под руководством Абаскаля вынесли петербуржцев 3:0. Это был тяжелый удар для болельщиков «Зенита».

Многие ждали, что команда, которую тренирует Сергей Семак, возьмет реванш в ответной кубковой игре на «Газпром Арене». Этого не случилось. «Зенит» выиграл только в серии пенальти, где удачно сыграл бразильский вратарь Иван. Позже от его услуг отказались. Основное время той встречи завершилось вничью 0:0. А запомнилась она тем, что по истечении 90 минут на поле вспыхнула драка. Ее потом долго комментировали СМИ — потому что это было настоящее побоище, похожее на те, что случаются между футболистами в Южной Америке, с приемами из бокса и кунг-фу. По итогам того матча по три игрока команд были дисквалифицированы на игры Кубка. Ни «Зенит», ни «Спартак» не добились успеха в этом турнире. Сине-бело-голубые уступили в серии пенальти московскому «Динамо» в плей-офф, «Спартак» на этой стадии проиграл команде из Первой лиги — тольяттинскому «Акрону».

Сейчас соперников разделяют в турнирной таблице РПЛ 12 очков. Никому и в голову не придет, что «Спартак» составит «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство. На очко ближе к петербуржцам «Ростов», но и его не воспринимают как соперника «Зенита». Команда Валерия Карпина может помешать сине-бело-голубым оформить титул в 26-м туре, если победит в субботу «Факел» на своем поле. Тогда, даже в случае победы над «Спартаком» в воскресенье, «Зенит» не станет чемпионом — у «Ростова» будут оставаться теоретические шансы обогнать его на финише. Если же дончане не возьмут три очка в субботу, в Петербурге начнут готовится к праздничному шоу. Тем более что «Зениту» не привыкать оформлять титул в домашних матчах с принципиальными соперниками. В 2021 году они разгромили «Локомотив» 6:1 на «Газпром Арене», год назад снова эта команда попалась под горячую руку. Только победа петербуржцев оказалась скромнее — 3:1.

Если «Зенит» победит «Спартак», а «Ростов» потеряет очки в матче с «Факелом», который возглавил Вадим Евсеев, то для петербуржцев это будет десятое чемпионство в истории. Они смогут нанести на форму вторую звезду — знак отличия за пять побед в чемпионате. «Спартак», соответственно, будет всеми силами сопротивляться такому сценарию. К тому же московский клуб ведет жесткую борьбу с ЦСКА и «Ростовом» за второе место в чемпионате. Притом что ни титул, ни призовые места не дадут нашим клубам права выступить на следующий сезон в еврокубках. «Бан» России на международной арене все еще в силе.

Тем не менее суровые дуэли в РПЛ продолжаются, потому что это заложено в природе спорта. Матч «Зенита» со «Спартаком» не станет исключением. К истории принципиального соперничества добавятся события, случившиеся по ходу этого сезона. Хотя до новой драки, по мнению специалистов, дело все же не дойдет. На первый план должен выйти футбол.

Кирилл Легков