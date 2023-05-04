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Коммерсантъ FM
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Мэра Одессы Труханова арестовали по делу о присвоении бюджетных средств

Высший антикоррупционный суд арестовал мэра Одессы Геннадия Труханова по подозрению в растрате бюджетных средств при покупке здания бывшего завода «Краян». Об этом в своем Telegram-канале сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Геннадий Труханов

Геннадий Труханов

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Геннадий Труханов

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Из сообщения САП следует, что Геннадий Труханов взят под стражу с правом внесения залога 13 млн гривен ($352 тыс.). Суд принял решение об аресте, поскольку подозреваемый не внес залог в размере 30,86 млн гривен ($844 тыс.).

По версии следствия, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода «Краян» за 185 млн гривен у частной структуры. При этом компания-владелец, следует из материалов дела, в начале того же года приобрела здание на аукционе за 11,5 млн гривен.

О причастности мэра Одессы к делу стало известно в 2018 году. Изначально прокуратура настаивала, что Геннадий Труханов и связанные с ним должностные лица завладели 185 млн гривен. Защита утверждала, что здание завода оценивалось выше установленной обвинением суммы. В результате суд снизил сумму причиненного мэром ущерба до 92 млн гривен.

Геннадий Труханов был избран мэром Одессы в 2014 году, а затем переизбрался на новый срок. После начала российской специальной военной операции на Украине он выступал против сноса памятника императрице Екатерине II и переименования улицы Пушкина. Господин Труханов призывал «искать компромиссы» и «избегать конфронтации с Россией». Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ и МВД проверить заявления мэра на предмет пророссийских высказываний.

Лусине Баласян

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