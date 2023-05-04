Категории годности к военной службе в России

Готовность призывника к срочной службе определяет медицинская комиссия, в которую входят терапевт, окулист, отоларинголог, стоматолог, невролог, хирург и психиатр. После прохождения медосмотра призывнику присваивается категория годности в военном билете. Что нужно знать об этих категориях — в материале «Ъ».

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Какие бывают категории годности

А — здоров, может служить в любых войсках.

Б — имеет незначительные проблемы со здоровьем, годен с ограничениями (по роду войск).

В — имеет серьезные проблемы со здоровьем, подлежит призыву только в военное время.

Г — временно не подлежит призыву по состоянию здоровья, получает отсрочку на 6 или 12 месяцев.

Д — состояние здоровья не позволяет служить.

Категория А

Призывники с категорией А не имеют значительных проблем со здоровьем, годны к военной службе и подлежат призыву.

При распределении они могут быть зачислены в войска специального назначения: ВДВ, ВМФ, артиллерийские, инженерные и пограничные войска, войска нацгвардии, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, караульные части. Во многом место службы зависит от цифры, которая следует за литерой А. На профессиональном сленге она называется показателем предназначения.

Категорию А получают не только полностью здоровые молодые люди, но и имеющие легкие диагнозы, например множественный осложненный кариес, небольшие доброкачественные образования на коже или легкое превышение массы тела. Полный список можно найти в постановлении правительства о военно-врачебной экспертизе.

Категория Б

Призывники с категорией Б не имеют значительных проблем со здоровьем, подлежат призыву, но не могут служить во всех подразделениях и войсках.

Часто категории Б1, Б2, Б3, Б4 получают юноши с легкой астенией, небольшим эутиреоидным зобом, незначительным ожирением, вылеченным неврозом и легкими психическими расстройствами, развившимися в результате закрытой черепно-мозговой травмы, при однократном эпилептическом приступе, и с другими незначительными проблемами. Полный список можно найти в постановлении правительства о военно-врачебной экспертизе.

Такой призывник может оказаться в войсках связи, зенитно-ракетной части, инженерных войсках, части подразделений ВМФ и т. п.

Категория В

Призывник с категорией В имеет значительные проблемы со здоровьем и освобожден от призыва. Вместе с тем его могут вызвать на военные сборы или на службу в военное время.

Категорию В присваивают призывникам с активным туберкулезом, не поддающимся лечению заболеванием кишечника, с некоторыми видами сифилиса, медленно прогрессирующими заболеваниями крови, расстройствами личности с неустойчивой компенсацией и другими серьезными проблемами. Полный список можно найти в постановлении правительства о военно-врачебной экспертизе.

Категория Г

Призывника с категорией Г признают временно негодным к военной службе. Чаще всего отсрочка действует на срок от 6 до 12 месяцев — это время необходимо для лечения вирусных заболеваний или сращивания переломов.

После излечения военно-врачебная комиссия выносит новое заключение: если вчерашний пациент получит категорию А или Б, он отправится в войска.

Часто категорию Г получают из-за обострений кишечных и кожных заболеваний, первичного сифилиса, травм и переломов, инфекций глаз и органов дыхания, операций по удалению доброкачественных новообразований и др. Полный список можно найти в постановлении правительства о военно-врачебной экспертизе.

Категория Д

Призывник категории Д не годен к военной службе и не сможет попасть в армию даже добровольцем.

Категорию Д могут присвоить призывнику с одной почкой, с эпилептическими приступами не реже пяти раз в год, открытой формой туберкулеза, лепрой, ВИЧ, онкологическими заболеваниями с метастазами, шизофренией, умственной отсталостью и стойкими психическими нарушениями, тяжелыми последствиями после инсультов. Полный список можно найти в постановлении правительства о военно-врачебной экспертизе.

Категории годности при мобилизации

При мобилизации списки заболеваний отличаются от тех, что приняты для призывников-срочников. Так как в военное время категория годности зависит не только от тяжести состояния, но и от звания.

Как отличаются категории годности при мобилизации и призыве Заболевание Призывники Бывшие военнослужащие или выпускники программ военной подготовки Офицеры запаса Невылечиваемые кишечные инфекции В В Б Туберкулез с выделением микобактерий Д Д Д Остаточные изменения после туберкулеза В В А ВИЧ в стадии первичных проявлений Д Д Б Поздний, врожденный сифилис Д Д Д Первичный, вторичный и скрытый сифилис В Б А Микозы (не считая поверхностных) В В Б Радикальное удаление злокачественного новообразования Д Д В Эутиреоидный зоб Б3 Б А Кратковременная астения Б4 Б А Невротические состояния и стресс Б4 Б А Травмы головного и спинного мозга с незначительными нарушениями В В Б Выраженные анатомические изменения глаза или глазницы В В Б Близорукость или дальнозоркость от 6 и до 12 дптр В В Б Близорукость от 3 и до 6 дптр/дальнозоркость от 6 и до 8 дптр Б3 Б А Хронический средний отит В В Б Остаточные изменения после среднего отита Б3 Б А Гипертония с незначительными или умеренными нарушениями В В Б Ишемия с незначительными или умеренными нарушениями В В Б Геморрой с частыми осложнениями В В Б Негнойные синуситы или гнойные с редкими обострениями Б3 Б А Бронхиальная астма средней и легкой тяжести В В Б Отсутствие не менее 10 зубов на одной челюсти В В А Язва с умеренными или незначительными нарушениями В В Б Грыжи без нарушения функций Б4 Б А Источник: постановление правительства РФ о военно-врачебной экспертизе.

Полный список можно найти в постановлении правительства о военно-врачебной экспертизе.

Игнат Воронцов