Заводы ждут освобождения

В перечень российских предприятий, освобожденных от уплаты акциза на жидкую сталь, Минпромторг РФ планирует включить одно из предприятий группы «Мечел» — ПАО «Уральская кузница». Ранее в список предложили внести еще две организации в Челябинской области — Златоустовский металлургический завод и автозавод «Урал». Проект приказа сейчас проходит общественное обсуждение. Если его утвердят, количество освобожденных от акциза предприятий увеличится с шести до 20. Эксперты положительно оценивают предложения Минпромторга, отмечая, что высвободившиеся деньги предприятия смогут направить на модернизацию производства и пополнить оборотные средства или направить на другие нужды.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акциз на жидкую сталь действует в РФ с начала 2022 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Акциз на жидкую сталь действует в РФ с начала 2022 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Министерство промышленности и торговли России вынесло на общественное обсуждение проект приказа, дополняющий перечень предприятий, которые освобождаются от уплаты акциза на жидкую сталь. В том числе в список внесли ПАО «Уральская кузница» («Уралкуз», входит в группу «Мечел»), которое производит штампованную продукцию из специальных сталей и сплавов в Чебаркуле Челябинской области. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее в этот пока не утвержденный перечень внесли еще два предприятия в Челябинской области — ООО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ) и АО «Автомобильный завод “Урал”» (АЗ «Урал», Миасс). Кроме того, Минпромторг предлагает освободить от акциза ПАО «КамАЗ», АО «Тихвинский вагоностроительный завод», АО «Инжиниринговая компания АЭМ-Технологии», АО «Уральская сталь», ПАО «Ижсталь» (входит в «Мечел»), металлургические заводы «Электросталь» и «Петросталь», АО «Тихвинский вагоностроительный завод», «НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов», ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова», ПО «Бежицкая сталь» и завод «Буммаш».

С 3 мая проходит процедура общественного обсуждения проекта приказа. Замечания и предложения принимаются до 17 мая. Если документ утвердят, количество предприятий, получивших освобождение от акциза на сталь, увеличится с шести до 20.

Получить комментарии от «Уралкуза», ЗМЗ и АЗ «Урал» на момент подготовки материала не удалось: автозавод сообщил, что сможет это сделать после праздников, остальные на запросы не ответили.

Перечень, в который Минпромторг предлагает внести изменения, был утвержден 13 июля 2022 года. В него включили четыре машиностроительных предприятия — «Тяжпрессмаш», «ВКМ-Сталь», «Промлит», «Алтайвагон», а также двух производителей спецсталей — «Волжский трубный завод» (входит в группу ТМК) и корпорацию «Красный Октябрь».

Закон, устанавливающий акциз на сталь, начал действовать с начала 2022 года. Он составляет 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба в морских портах юга РФ. При этом из-под действия акциза выводятся предприятия машиностроительной отрасли, военно-промышленного комплекса, которые делают сталь для собственных нужд, а также производители спецсталей, если объемы не превышает 300 тыс. т в год. В апреле 2022 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу составить перечень освобожденных предприятий. Металлурги в прошлом году просили полностью отменить акциз, указывая на резко упавшую маржинальность. Так, председатель Совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников в июне 2022 года заявлял, что из-за повышения курса рубля и введенного акциза на жидкую сталь рентабельность производства снизилась до минимума.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области, исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей региона Александр Гончаров положительно оценивает предложения Минпромторга РФ. «Промышленники приветствуют всякое снижение налоговой нагрузки на предприятия, поскольку высвободившиеся денежные ресурсы можно направить на модернизацию производства, пополнить оборотные средства или направить на другие нужды. В постановлении правительства РФ №669 от 15 апреля 2022 года говорилось, что промышленные предприятия освобождаются от уплаты акциза на жидкую сталь, если они производят ее для собственных нужд или ежегодно производят не более 300 тыс. т специальной стали с содержанием как минимум 20% легирующих элементов. Это позволит ограничить налоговую нагрузку на предприятия, в частности, работающие в сфере машиностроения, ОПК, авиационной промышленности. Автомобильный завод “Урал” напрямую соответствует данным критериям, так же как и “Уральская кузница” и ЗМЗ, выпускающие продукцию из специальных марок сталей, в том числе и для авиапрома. Конечно, хотелось бы, чтобы предприятия освободили от уплаты данного акциза еще год назад, но у российского правительства были на этот счет свои соображения»,— говорит Александр Гончаров. Он сообщил, со ссылкой на данные министерства финансов Челябинской области, что по итогам прошлого года южноуральские предприятия перечислили в бюджет 1,8 млрд руб. по статье «акциз на жидкую сталь».

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что отмены акциза для всех представителей отрасли ожидать не стоит. «Компании, производящие продукцию на экспорт, точно продолжат платить акциз на жидкую сталь. Расширение перечня промпредприятий, освобожденных от уплаты, направлено в первую очередь на поддержку военно-промышленного комплекса и тяжелого машиностроения, что также необходимо для поддержки ВПК, так как сейчас этот вопрос наиболее актуален. Тем более что из-за дефицита бюджета правительство и так уже было вынуждено в этом году собирать дополнительные добровольные налоговые взносы от бизнеса»,— говорит эксперт.

Юлия Гарипова