Количество субсидированных авиарейсов сокращено в Омске и Кемерове

Российские авиакомпании начали отменять внутренние рейсы из-за сокращения господдержки. В этом году субсидирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы сократилось с 9 млрд до 7,5 млрд руб., сообщают «Известия».

Больше всего не вошедших в программу субсидированных маршрутов из числа регионов России оказалось в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии, сообщают «Известия». Также сокращение коснулось Кемерова.

Перевозчики убрали из программы те маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями. Так как процесс растянут, часть регионов подают заявки не весной, а в начале лета.

Nordwind Airlines отметили, что полетные программы по маршруту Кемерово – Чита были отменены в связи с пересмотром решения Росавиации субсидировать данные линии. Маршрут отсутствовал в соглашении, направленном авиакомпании со стороны Росавиации.

Заместитель губернатора Кузбасса по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии Андрей Панов сообщил в своем Telegram-канале, что также в субсидированные рейсы не вошло направление Кемерово – Екатеринбург авиакомпании Red Wings. По его словам, одной из причин сокращения именно этих маршрутов стала их малая востребованность.

Минтранс Омской области в марте 2023 года в числе субсидированных рейсов из региона называл: Абакан, Барнаул, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Новокузнецк, Самару, Тобольск, Тюмень, Горно-Алтайск и Уфу.

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Лолита Белова