Краснодарский филиал «Команды против пыток» сообщил об обыске

Сотрудники Центра профилактики экстремизма ГУ МВД по Краснодарскому краю провели обыск в краснодарском филиале «Команды против пыток» (КПП) (ранее — Комитет против пыток, был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и самоликвидировался), сообщила организация в своем Telegram-канале. Представитель КПП Наталья Курекина рассказала «Ъ», что сотрудники МВД пришли в офис организации сегодня около 12:00.

«У нас нет претензий к организации проведения обыска. Что касается ситуации по существу, то это уже третий обыск за месяц, ранее такие же мероприятия прошли в Пятигорске и Нижнем Новгороде, это связано с уголовным делом, возбужденным в Северной Осетии, его фигурантом является человек, сообщивший о пытках и попросивший нас о помощи»,— пояснила госпожа Курекина.

Подробности этого уголовного дела КПП не раскрывает в интересах заявителя. «Нам не совсем понятно, что ищут сотрудники МВД, похоже, что и сами это не очень понимают. В результате визита сотрудников полиции ничего не было изъято. Сотрудников КПП доставляют на допросы, сейчас полицейские допрашивают юриста команды Илью Платонова, мы ждем его возвращения, может быть, тогда что-то прояснится»,— добавила представитель КПП.

Анна Перова, Краснодар