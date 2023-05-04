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В Ростове уголовник вымогал 2 млн рублей у хозяина гостиницы

Ростовский районный суд Ярославской области приговорил местного жителя Сергея Горовского к 3 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за вымогательство (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) 2 млн руб. у владельца гостиницы, сообщили в Ярославском областном суде.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее судимый Горовский решил шантажировать владельца гостиницы, расположенной в деревянном доме, угрозами поджога здания. В интернете он нашел телефон потерпевшего и отправил со своего телефона СМС-сообщения, в которых требовал деньги в обмен на отказ от планов сжечь гостиницу. Деньги он потребовал привезти на кладбище и оставить на одной из могил.

Владелец гостиницы обратился в полицию, вскоре злоумышленник был задержан. «В судебном заседании подсудимый Горовский С.В. свою вину в совершении преступления полностью признал, принес извинения потерпевшему»,— сообщили в Ярославском областном суде.

Приговор вынесен с учетом неотбытого наказания по предыдущему уголовному делу.

Антон Голицын

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