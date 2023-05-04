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Пермский завод Henkel официально перешел к новому владельцу

Компания Henkel завершила продажу своего бизнеса в России консорциуму местных инвесторов. В официальном пресс-релизе концерна, посвященном итогам I квартала 2023 года, сообщается, что транзакция завершена, цена продажи составила 54 млрд руб. (около €600 млн).

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Henkel производит косметику, бытовую химию и клеевые материалы под брендами Persil, Bref, Vernel, «Пемолюкс», «Пемос», «Ласка», «Дени», «Момент» и другими. Одно из российских предприятий компании расположено в Прикамье (бывший завод «Пемос»).

О намерении вывести из РФ свой бизнес компания Henkel заявила в начале апреля 2022 года. В апреле этого года концерн подписал соглашение о продаже российских предприятий консорциуму местных инвесторов. В него входят три инвесткомпании: Kismet Capital Group российского инвестора Ивана Таврина, Elbrus Services, принадлежащая сооснователю Elbrus Capital Дмитрию Крюкову, и Augment Investments, подконтрольная совладельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину, структуры которого ранее выкупили краснокамский бумкомбинат «Кама».

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