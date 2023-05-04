Часть улиц в центре Москвы закроют для проезда 4 мая

Ряд улиц будут временно закрыты для проезда в центре Москвы. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы. Для поездок москвичам рекомендовано использовать общественный транспорт.

С 16.30 будут закрыты Волгоградский проспект, Таганская площадь, часть Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара.

С 17.30 будут закрыты Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашёвская, Устьинская и Кремлёвская набережные.

С 22.30 будут закрыты Большая Садовая, Новый Арбат и Большой Каменный мост.

С 23.30 закроют Большую Полянку, 2-ю Брестскую, Новый Арбат, участок Садового кольца, а также Волгоградский проспект.

С 16.30 4 мая до 3.00 5 мая в переулках Маяковского и Марксистском, улицах Александра Солженицына и Таганская действует двустороннее движение.

Анастасия Ларина