Равнение на других пилотов

Фракция КПРФ в заксобрании Нижегородской области намерена попросить губернатора Глеба Никитина увеличить социальную норму потребления электроэнергии. Депутаты подсчитали, что она в полтора-два раза ниже, чем в других пилотных регионах, где эта норма применяется. Для одиноко проживающих граждан коммунисты предлагают увеличить социальную норму с 85 до 150 кВт•ч в месяц. В «Справедливой России» готовы поддержать предложение КПРФ. В региональном правительстве ранее выступали против увеличения социальной нормы, уверяя, что это приведет к общему росту тарифов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижегородской области снова предлагают увеличить социальную норму по электроэнергии

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Нижегородской области снова предлагают увеличить социальную норму по электроэнергии

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фракция КПРФ внесла в заксобрание Нижегородской области проект обращения к губернатору Глебу Никитину. Коммунисты предлагают своим коллегам-депутатам подписаться под инициативой об увеличении социальной нормы потребления электроэнергии для граждан. Нижегородская область в числе шести российских регионов с 2013 года участвует в пилотном проекте по введению социальной нормы. Все это время она составляла 50 кВт•ч в месяц на человека, это льготный объем энергопотребления, оплачиваемый по сниженному тарифу. Для отдельных социально незащищенных категорий граждан соцнорма может быть увеличена до 75 кВт•ч, а для одиноко проживающих граждан — до 85 кВт•ч в месяц.

Коммунисты в проекте обращения отмечают, что в пилотных регионах России установленный размер социальной нормы сильно разнится. Так, в Орловской области на одиноко проживающего человека установленная социальная норма составляет 190 кВт•ч с увеличением на 50 кВт•ч на второго человека и на 20 кВт•ч на каждого последующего человека. В Ростовской области соцнорма потребления составляет 96 кВт•ч на человека, 156 кВт•ч — на двух человек и 196 кВт•ч — на трех с увеличением на 40 кВт•ч за каждого последующего. Нижегородская область имеет самую низкую величину социальной нормы энергопотребления.

Во фракции КПРФ подсчитали, что для семьи из двух человек, не имеющих права на повышенный коэффициент, социальная норма в Нижегородской области составляет 100 кВт•ч в месяц. В Орловской области эта цифра составляет 240 кВт•ч, в Красноярском крае — 150 кВт•ч, в Ростовской области — 156 кВт•ч. Разница в размере соцнормы с другими регионами составляет 1,5–2,4 раза.

«Очевидно, что стартовая норма потребления, особенно для одиноко проживающих граждан, в Нижегородской области существенно ниже, чем в других регионах. Именно эта категория жителей, как правило, не может объективно вписаться в установленную норму потребления. Потребление электроэнергии одиноко проживающим человеком в пределах соцнормы по большей части возможно только при отказе от использования необходимых для обеспечения комфортного уровня жизни электрических устройств и бытовой техники»,— сообщили во фракции КПРФ.

Поэтому коммунисты предлагают установить в Нижегородской области величину социальной нормы потребления электроэнергии для одиноких в размере 150 кВт•ч. На каждого второго, третьего и последующих членов семьи предложено добавлять в норму еще по 50 кВт•ч.

Энергетики сдержанно комментируют предложение по изменению социальной нормы. В ООО «ТНС энерго НН» на запрос «Ъ-Приволжье» сообщили, что компания является сбытовой, не имеет собственной генерации, электросетевого хозяйства и изменение социальной нормы в этой части ее не коснется. По вопросу возможного изменения тарифов в «ТНС энерго НН» говорят, что все начисления производятся по установленным правилам и нормативам.

Соответственно, оценить воздействие потенциальных изменений можно будет только в случае вступления их в законную силу.

Председатель фракции «Справедливая Россия» Татьяна Гриневич сообщила, что готова поддержать инициативу КПРФ. По ее словам, в 2022 году она уже обращалась с аналогичными предложениями к губернатору Глебу Никитину при подготовке его отчета о работе перед депутатами заксобрания.

Однако год назад в правительстве области не поддержали аналогичную идею, отмечая, что повышение социальной нормы потребления не обосновано экономически.

В правительстве считают эту норму мерой социальной поддержки, которая не учитывает всех факторов, влияющих на индивидуальное энергопотребление, в частности уровень оснащения жителей бытовыми приборами. Год назад в правительстве заявляли, что для наиболее нуждающихся категорий граждан социальная норма и так была повышена, а ее дальнейший рост приведет к негативным последствиям в виде роста тарифа на электроэнергию, потребляемую сверх социальной нормы. В этом году органы власти еще не дали оценки предложению повысить соцнорму для нижегородцев.

Татьяна Гриневич пообещала обратиться к губернатору с вопросом об изменении социальной нормы во время его отчета, который должен состояться на майском заседании заксобрания.

Андрей Репин