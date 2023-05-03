Минфин сплавил ОФЗ

После четырехмесячного перерыва Минфин вернулся к практике размещения ОФЗ с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК). При этом министерство продолжило отсеивать самые агрессивные заявки, удовлетворив менее третьей части спроса. Эксперты считают, что для исполнения годового плана по заимствованию Минфин будет комбинировать ОФЗ с плавающей ставкой с классическими бумагами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Минфин внес изменения в тактику заимствований на долговом рынке: 3 мая он предложил инвесторам два выпуска ОФЗ с погашением в июле 2036 года (с постоянным купонным доходом, ОФЗ-ПД) и в апреле 2035 года (с переменным купонным доходом, ОФЗ-ПК — так называемый флоатер).

Наибольший интерес у рынка вызывал выпуск ОФЗ-ПК. В последний раз Минфин размещал флоатеры в декабре минувшего года.

На последнем подобном аукционе, состоявшемся 21 декабря 2022 года, спрос на такие бумаги превышал 437 млрд руб., а объем размещения составил 250 млрд руб. На этот раз интерес к бумагам также был высоким, но заметно уступил показателям пятимесячной давности. По данным Минфина, спрос составил 260,7 млрд руб. В итоге выпуск был размещен в объеме 75,5 млрд руб. по средневзвешенной цене — 96,57% от номинала.

Выпуск ОФЗ с постоянным купоном оказался менее популярным, спрос составил лишь 36,6 млрд руб., а размещено было только 23,3 млрд руб. по средневзвешенной доходности 10,81% годовых.

Участники рынка ожидали возвращения Минфина к практике размещений ОФЗ-ПК, но во втором полугодии, как это было в 2020 и 2022 годах. Более раннее предложение может быть связано с падением цен на нефть. По данным Investing, стоимость североморской нефти Brent на спот-рынке упала за последние три недели на 17%, до $72 за баррель. «Несмотря на рост бюджетных доходов в апреле, мы ожидаем снижения котировок нефти в третьем и четвертом кварталах, что может повлиять и на нефтегазовые доходы. Возможно, Минфин хочет привлечь дополнительную ликвидность на фоне опасений за глобальный спрос на нефть»,— отмечает аналитик департамента анализа финансовых рынков Совкомбанка Арсений Автухов.

Кроме того, размещение флоатеров позволяет Минфину привлечь большой объем средств из-за высокой популярности у банков и по более низким ставкам в сравнении с классическими ОФЗ. По словам главного аналитика ПСБ Дмитрия Монастыршина, ставка купона по флоатерам привязана к Ruonia, которая традиционно находится чуть ниже ключевой. С начала года Ruonia находится в диапазоне 6,8–7,6% годовых, а доходность ОФЗ с фиксированной ставкой купона срочностью 10–12 лет составляет 10,5–10,8% годовых. «Из-за разницы в ставках по сравнению с классическими ОФЗ размещение флоатеров на 750 млрд руб. позволит сэкономить на обслуживании госдолга 22,5 млрд руб., а на всем сроке обращения — 270 млрд руб.»,— говорит Дмитрий Монастыршин.

По мнению начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, предложение флоатеров снизит давление на классическую суверенную кривую доходностей, особенно на ее долгосрочный сегмент (ОФЗ такой срочности с начала года в основном размещал Минфин).

«В условиях сохранения опасений процентного риска такие инструменты для инвесторов привлекательнее инструментов с фиксированным купоном, из-за чего у Минфина нет необходимости давать повышенные премии»,— обращает внимание Арсений Автухов.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что Минфин перейдет на более активное использование флоатеров для досрочного исполнения плана по заимствованиям на этот год (2,5 трлн руб.). По мнению начальника управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка Андрея Кулакова, оптимальной тактикой будет равномерное предложение флоатеров в течение года параллельно с классическими бумагами. «В случае расширения дефицита бюджета и увеличения премий на классических аукционах флоатеры помогут выполнить план заимствований»,— считает Владимир Евстифеев. В связи с тем что в августе предстоят крупные погашения по двум выпускам на 400 млрд руб. в сумме, в июле, как считает Дмитрий Монастыршин, возможно, Минфин увеличит размещение флоатеров, чтобы пополнить запас ликвидности.

Виталий Гайдаев