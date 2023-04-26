Госдолгу не хватает дефицита

Минфин нарастил активность на первичном рынке ОФЗ, сохранив жесткий подход при удовлетворении заявок. При этом эмитент последовательно сокращает размер премии по доходности ко вторичному рынку. Аналитики объясняют такой подход снижением дефицита бюджета. Однако и интерес к покупке гособлигаций сокращается у крупных банков, в том числе на фоне снижения ликвидности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В среду, 26 апреля, Минфин ограничил аукцион ОФЗ только двумя выпусками с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) — с погашениями в ноябре 2032 года и мае 2041 года. Совокупный спрос составил 86 млрд руб., что сопоставимо с показателем предыдущей недели. При этом объем размещения превысил 60 млрд руб. Однако основной объем заимствований пришелся на более короткий, «десятилетний» выпуск: при спросе почти на 70 млрд руб. были удовлетворены заявки на 48,3 млрд руб. Спрос же на 19-летние бумаги составил лишь 16,4 млрд руб., из которых Минфин удовлетворил заявки на 12,2 млрд руб.

Таким образом, инвесторы проявили осторожность перед заседанием совета директоров ЦБ, которое намечено на ближайшую пятницу. «Риски на этом заседании скорее смещены в сторону более жестких заявлений, что может привести к негативной переоценке кривой доходности ОФЗ»,— считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Сдерживает спрос инвесторов и планомерное сокращение премий по доходности ко вторичному рынку.

По оценкам главного аналитика БК «Регион» Александра Ермака, при размещении облигаций средняя премия снизилась с 7–8 б. п. в январе—феврале до 4 б. п. в апреле. На последних аукционах премии составили уже 3 б. п. по обоим выпускам, отмечает Александр Ермак.

В первые месяцы этого года Минфин был более щедрым на премии на фоне высокого дефицита бюджета. Затем дефицит бюджета сократился и потребность в привлечении дополнительного финансирования снизилась, что позволило министерству перейти к консервативной практике заимствований. «Исполнение федерального бюджета в марте было достаточно сбалансированным, есть вероятность, что в апреле мы увидим аналогичную ситуацию, поэтому текущих доходов правительству достаточно для покрытия расходов»,— указывает начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский.

Однако в таких условиях меняется структура спроса на гособлигации, в частности, снижается роль банков.

По данным ЦБ, если в феврале на системно значимые кредитные организации приходилось 65,6% спроса, то в марте показатель сократился до 60,5%. В апреле, по мнению Михаила Васильева, на крупные банки может прийтись 55–60%. Помимо сокращения премии по доходности этому может способствовать рост инфляционных ожиданий и, как следствие, повышение ставок на долговом рынке, а также уменьшение объема свободной ликвидности у банков. «Если в феврале структурный профицит ликвидности составлял 3–5 трлн руб., то к концу марта он сократился до 1,1 трлн руб.»,— указывает господин Васильев. По мнению Владимира Малиновского, в сложившихся условиях эмитент не подает сигнала СЗКО о необходимости крупных заимствований, удовлетворяя на аукционах их текущие потребности в бумагах.

60,5 миллиарда рублей составил объем размещения ОФЗ на аукционах по 26 апреля 2023 года.

Как считают опрошенные участники рынка, ЦБ на ближайшем заседании совета директоров сохранит ключевую ставку и поэтому для рынка важное значение будут иметь заявления представителей регулятора. «Регулятор может смягчить свою риторику относительно возможности повышения ставки в текущем году, что может быть позитивно воспринято рынком. Поэтому есть вероятность, что вслед за наблюдавшимся в последний месяц снижением доходности коротких и в меньшей степени среднесрочных ОФЗ аналогичная динамика может затронуть и длинные выпуски»,— отмечает Владимир Малиновский. Снижение ставок привлечет интерес к первичному рынку, что облегчит Минфину условия для исполнения квартального плана.

Ухудшить спрос на аукционах ОФЗ могут обострение геополитики, дальнейшее расширение дефицита бюджета, возможное падение цен на нефть из-за опасений рецессии в мировой экономике и дальнейшее ослабление курса рубля, перечисляет Михаил Васильев. Вместе с тем у Минфина всегда есть банки, которые могут при необходимости поддержать спрос. «Если Минфину срочно потребуется привлечь больше денег, у него есть как экономические рычаги влияния — за счет увеличения величины премии, так и вербальные — за счет переговоров с участниками»,— считает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максим Чернега.

Виталий Гайдаев