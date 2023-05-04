«Шате-М плюс» запасается автозапчастями

Уход международных компаний и перестройка логистических цепочек подталкивают дистрибуторов автозапчастей к расширению площадей для хранения товаров. Работающая в этом сегменте «Шате-М плюс» сняла 10 тыс. кв. м в строящемся складе в логопарке «PNK Парк Шушары — 3». Стоимость аренды объекта может составить 90 млн рублей в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В период с января по март суммарный объем сделок с качественными складскими объектами составил 102 тыс. кв. м, что на 25% ниже, чем годом ранее. Однако это в шесть раз выше показателя аналогичного периода 2021 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В период с января по март суммарный объем сделок с качественными складскими объектами составил 102 тыс. кв. м, что на 25% ниже, чем годом ранее. Однако это в шесть раз выше показателя аналогичного периода 2021 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Компания «Шате-М плюс» арендовала 10 тыс. кв. м. в строящемся складском комплексе в логопарке «PNK Парк Шушары — 3». Об этом «Ъ-СПб» сообщили в NF Group, которая выступила брокером сделки. В «Шате-М плюс» и PNK group эту информацию подтвердили. Складские площади понадобились арендатору для увеличения товарных запасов и сокращения сроков доставки заказов.

«Шате-М плюс» занимается оптовой и розничной продажей автозапчастей европейского, японского, американского, корейского и российского производства. Дистрибутор работает на рынках России, Белоруссии и Казахстана. Его выручка по итогам 2021 года составила 13,2 млрд рублей, чистая прибыль — 579,2 млн рублей, указано в kartoteka.ru. Владельцем компании является кипрская Bolger Enterprises Ltd.

«PNK парк Шушары — 3» располагается в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Общая площадь склада, который арендовала «Шате-М плюс», составляет 60 тыс. кв. м, его ввод запланирован на этот год. Ставка аренды могла составить 730–750 рублей за квадратный метр в месяц с учетом НДС и операционных расходов, оценивает сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Евгений Титаренко. Таким образом, за годовую аренду склада «Шате-М плюс» может заплатить около 90 млн рублей.

Срок аренды может составить пять-семь лет, говорит партнер, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости IPG.Estate Филипп Чайка. По его словам, из-за отсутствия качественного предложения, в частности блоков площадью около 10 тыс. кв. м, арендаторы вынуждены рассматривать еще не введенные объекты. Ситуация низкой вакансии сохраняется, поскольку даже в запланированных к вводу в эксплуатацию объектах свободные площади для аренды почти закончились, подтверждает партнер, региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко.

До этого у «Шате-М плюс» не было склада в Петербурге. На фоне ухода зарубежных игроков и усложнения логистики участники рынка активно наращивают товарные запасы и расширяют складские мощности для их размещения в Петербурге и Москве, объясняет господин Титаренко. К примеру, дистрибутор автозапчастей и аксессуаров «Карвиль» увеличил площади в логопарке «Южные врата» в Московской области с 13,5 до 22,5 тыс. кв. м, напоминает эксперт. Игроки сегмента автозапчастей проявляют заметную активность, однако их доля в общей структуре спроса на петербургском рынке составляет около 15%, добавляет господин Чайка.

В первом квартале 2023 года на рынке Санкт-Петербурга было арендовано 160,9 тыс. кв. м складов, подсчитали в Bright Rich | CORFAC International. По данным NF Group, в период с января по март суммарный объем сделок с качественными складскими объектами составил 102 тыс. кв. м, что на 25% ниже, чем годом ранее. Однако это в шесть раз выше показателя аналогичного периода 2021 года, подчеркивают в компании.

Господин Чайка считает, что в начале 2023 года можно говорить об увеличении активности арендаторов по сравнению с 2022 годом, когда рынок оказался в форс-мажорных условиях после начала специальной военной операции. В структуре спроса около 60% приходится на дистрибуторские компании, которые пытаются сформировать дополнительные запасы товаров в рамках импортозамещения, отмечают в NF Group. Евгений Титаренко называет основным драйвером рынка представителей сегмента e-commerce, которые заняли 60,3 тыс. кв. м складских площадей в первом квартале этого года.

Константин Куркин