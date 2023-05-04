Эпоха возрождения

В прокат вышел фантастический триллер Евгения Баранова «Возрожденные», снятый в США и спродюсированный студией Тимура Бекмамбетова «Базелевс». Это очередной фильм в формате screenlife, с которым давно экспериментирует продюсер, наглядно демонстрирующий, по мнению Юлии Шагельман, весьма ограниченную жизнеспособность этого формата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Возрожденные» / Resurrected США, 2022 Режиссер: Егор Баранов

Фото: Базелевс Продакшн; Экспонента Кадр из фильма «Возрожденные» / Resurrected США, 2022 Режиссер: Егор Баранов

Фото: Базелевс Продакшн; Экспонента

Есть ли жизнь после смерти, нет ли жизни после смерти — науке это неизвестно, а у религий на этот счет разные мнения. Однако «Возрожденные» Евгения Баранова, среди предыдущих работ которого трилогия «Гоголь» (2017–2018) и многочисленные сериалы, переносит зрителей в недалекое будущее, где жизнь после смерти стала самой что ни на есть реальностью.

Все начинается с автокатастрофы, в которую попадают Стэнли Мартин (Дэйв Дэвис) и его восьмилетний сын Николас (Бо Бойд) по вине первого: прежде чем сесть за руль, он выпил. Мальчик погибает, а его разбитая горем мать (Карли Холл) бросает мужа, не в силах его простить. Однако на связь с ней выходит кардинал из Ватикана (Тимоти В. Мерфи) и предлагает ни больше ни меньше чем чудо: оказывается, католическая церковь научилась возвращать умерших к жизни, и маленький Ник может стать первым таким возрожденным. Механику процесса в фильме так и не объяснят — священники настаивают, что тут надо просто поверить, но результат оказывается успешным, и Ник оживает.

Спустя несколько лет возрождения поставлены на поток. Люди массово принимают католичество, а тех, кто при жизни упрямо продолжал исповедовать другую веру, их родственники крестят после смерти и даже тайно перевозят через границу из стран вроде Ирана. На экране мелькают сводки новостей, упоминается, что правительства обеспокоены ростом численности населения, показываются протестные группы, которые выступают против возрождений. Но авторы (сценарий писал некто Джо Рехтман, за которым значатся и вовсе никому не известные сериалы) и тут не утруждают себя подробностями. Зачем все это нужно церкви? Как возрождения согласуются с католической доктриной, о которой создатели фильма явно имеют самые смутные представления? Почему никто не пытается наложить ограничения на этот процесс? Все эти вопросы остаются без ответов. Мы узнаем только, что для возрождения все-таки надо пройти проверку на праведность и занимаются этим нанятые церковью хакеры, которых называют «херувимами»: они внимательно изучают следы, оставленные покойными в сети, чтобы выяснить, не скрывали ли те каких-то грешков.

Сеть и хакеры — важные детали, ведь все действие фильма разворачивается на экранах компьютеров, планшетов и мобильных телефонов. Это тот самый горячо любимый Тимуром Бекмамбетовым формат screenlife, в котором он сам поставил «Профиль» (2018) и спродюсировал две части хоррора «Убрать из друзей» (2015, 2018), «Поиск» (2018) и «Пропавшую без вести» (2023). Однако, в отличие от этих картин, в «Возрожденных» скринлайф выглядит не оправданным решением, единственно возможным для этой конкретной истории, а искусственной надстройкой. Положим, богослужения и исповеди логично проводить по видеосвязи, так как верующих стало слишком много и они разбросаны по всему миру, но в остальных ситуациях абсолютно ничто не мешает персонажам выключить наконец компьютеры и телефоны, разве что упрямая преданность авторов своему концепту. Он к тому же использован совершенно без всякой фантазии: в окошках на экране в основном просто сменяются разные «говорящие головы».

Сюжетный потенциал тоже пропадает втуне: да, никто не хочет задаваться философскими и этическими вопросами, но и просто крепкого триллера, удивляющего неожиданными поворотами и шокирующего развязкой, у команды «Возрожденных» не получается. Разумеется, в процессе выясняется, что Ватикан затеял все это не просто так и в его недрах созрел страшный заговор, но завершается он абсолютным пшиком. И пока экран гаснет, фильм полностью стирается из памяти, как эсэмэска от спамеров.