«Росатом» планирует до конца года начать строительство четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

«Росатом» надеется до конца 2023 года получить разрешение на установку четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте и приступить к стадии строительства этого участка. Об этом сообщил президент инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом» — «Атомстройэкспорт» — Александр Корчагин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росатом Фото: Росатом

«В настоящее время на всех четырех энергоблоках ведется работа: на первом и втором блоках идет заливка фундаментной плиты, сегодня на третьем энергоблоке был залит первый бетон. Ожидаем, что до конца этого года такие же работы будут произведены и мы получим разрешение, на четвертом энергоблоке»,— сказал Александр Корчагин журналистам после церемонии заливки первого бетона на третьем энергоблоке АЭС (цитата по ТАСС).

Господин Корчагин добавил, что в 2023 году планируется установка технического оборудования на первом энергоблоке. Темпы строительства АЭС, по его словам, опережают установленные сроки.

«Эль-Дабаа» строится в одноименном городе провинции Матрух. Она будет состоять из четырех реакторов мощностью по 1200 МВт. Строительство АЭС началось в июле 2022 года. Завершение работ запланировано на 2028 год. Власти Египта рассчитывают вывести АЭС на полную мощность к 2030 году. Россия будет поставлять на станцию ядерное топливо на протяжении всего цикла. Кроме того, «Росатом» построит специальное хранилище для отработавшего ядерного топлива.

Лусине Баласян