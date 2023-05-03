Московская логистическая компания взыскивает с полиции Кубани ущерб за пропажу груза

Арбитражный суд Москвы отклонил исковое заявление ООО «Логистический центр "Мир"» к Генеральной прокуратуре России, прокуратуре Краснодарского края, ГУ МВД России по Краснодарскому краю, МВД России по Славянскому району, УМВД России по городу Подольск и Славянской межрайонной прокуратуре о признании незаконными бездействия заинтересованных лиц, о взыскании в пользу истца 150 тыс. руб. в качестве ущерба. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

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Как отмечено в определении суда, истец считает, что понес убытки из-за затягивания сроков доследственной проверки по факту возможного хищения груза стоимостью 792,2 тыс. руб. Заявление по данному факту было подано ООО «Логистический центр "Мир"» в ноябре 2020 года в ОМВД России по Славянскому району. После этого истец направил ряд жалоб в прокуратуру Краснодарского края о бездействии правоохранительных органов.

Арбитражный суд Москвы пришел к выводу, что исковое заявление подано с нарушением правил подсудности. «Следует принять во внимание, что каких-либо сведений о том, что до обращения в арбитражный суд с настоящим заявлением компания обращалась в суд общей юрисдикции с теми же требованиями, не представлено. Заявление изначально было подано в арбитражный суд»,— отмечено в судебном акте.

Определение Арбитражного суда Москвы может быть обжаловано в течение месяца.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Логистический центр "Мир"» зарегистрировано в 2018 году в Москве. Управляющая компания — ООО ФК «Русь» во главе с Сергеем Московченко. Выручка компании в 2021 году составила 130 млн руб., чистая прибыль — 878 тыс. руб.

По данным с сайта компании, «Логистический центр "Мир"» предоставляет комплексные логистические решения и услуги в сфере складской логистики; грузоперевозок во внутрироссийском и международном направлениях авиационным, железнодорожным, морским, автомобильным видами транспорта; проектной логистики, перевозки негабаритных грузов.

Наталья Решетняк

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