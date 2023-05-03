Золото течет на Восток

Российское золото уходит в Турцию, Гонконг и Объединенные Арабские Эмираты, откуда его вполне могут переправлять в Европу, несмотря на санкции, говорят эксперты. Сразу несколько стран стали основными направлениями для продажи отечественного драгоценного металла после введения санкций Евросоюза и стран G7, пишет Bloomberg со ссылкой на компанию ImportGenius.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

ImportGenius проанализировала данные российской таможни и сделала вывод, что поставки золота переориентируются именно на Восток, а там его продажей занимаются малоизвестные компании. Причем для некоторых из них это непрофильный бизнес. Подробности — в справке “Ъ FM”.

После начала военных действий на Украине российские компании потеряли возможность отправлять золото в хранилища крупных банков, в том числе JPMorgan Chase и HSBC, подчеркивает Bloomberg. С игроками из РФ также перестали работать доминирующие на рынке перевозок драгметаллов компании Brink’s и Loomis. На этом фоне основным направлением для продажи отечественного золота стали Объединенные Арабские Эмираты. С марта по август 2022-го объем экспорта туда достиг $0,5 млрд. Поставками занимались трейдеры Paloma Precious DMCC и Al Bahrain Jewellers, которые импортировали золото на $109 млн и $50 млн соответственно. Основные покупатели находились в Дубае. При этом у некоторых торговцев там нет специального опыта работы с драгметаллом. Так, Actava Trading DMCC, которая в августе импортировала слитков на $25 млн, позиционирует себя как фирма, работающая на рынках зерновых и масличных культур. Еще одним популярным направлением стала Турция. С марта по август через Стамбул прошло золото на сумму около более $305 млн. Чуть меньшие объемы были отмечены в Гонконге. Там, по данным Bloomberg, импортом в том числе занимается компания VPower Finance Security Ltd, которая перевезла золота на $300 млн. Для сравнения — за первые два месяца прошлого года в банк JP Morgan ушло слитков на $1,2 млрд, подчеркивает агентство.

Но что происходит с российским драгметаллом после того, как оно попадает на восточные рынки? Вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский говорит, что оно может идти на переплавку, перепродаваться под другим клеймом или отправляться ювелирам для обработки:

«Запад же запретил российским слиткам торговаться в Европе, США и так далее. Мы исчезли из системы Good Delivery, сертифицирующей надежность поставщика металлов.

Поэтому отечественное золото фактически просто переливают. Это же легкоплавкий металл, его очень легко разогреть буквально в домашних условиях.

Это не стоит дорого и это можно сделать быстро. Так что золото идет через Арабские Эмираты, Турцию, Гонконг, Китай и вполне может поставляться таким образом и на Запад, в частности, на ювелирный рынок. Но это не очень выгодная история.

Например, ОАЭ — крупнейший центр ювелирной торговли, там работают огромные базары. Если же мы говорим про большие объемы, про штабеля слитков, то они могут либо без маркировки сразу же поставляться и на месте получать штампик о соответствии, либо там же переливаться. На самом деле, если западные страны очень захотят запретить российское золото, то его в принципе можно и в других слитках спектральными методами обнаруживать. Но это очень дорого».

Евросоюз запретил импорт российского золота в рамках шестого пакета санкций, который утвердили в июле 2022 года. Тогда же о похожем эмбарго договорились страны G7. После того, как все ограничения вступили в силу, Китай заметно нарастил закупки драгметалла в России. По данным Главного таможенного управления КНР, только в июле Пекин ввез российского золота на $109 млн, в 8,5 раз больше, чем в июне.

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Владимир Расулов