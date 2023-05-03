Появилось видео возможной атаки дронов на нефтебазу в Темрюкском районе

В социальных сетях появились видеокадры предположительно ударов дронов по нефтебазе в поселке Волна.

На записи видно, что цистерны с топливом были атакованы двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Камеры наблюдения запечатлели уничтожение одного из беспилотников, второй упал на резервуар, из-за чего, вероятно, и началось возгорание.

Ночью 3 мая 2023 года в Темрюкском районе загорелся резервуар с нефтепродуктами, площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. Ему был присвоен высший ранг сложности.

Олег Исаев

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