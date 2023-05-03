Погрузка на СвЖД в апреле выросла на 4,2%

На Свердловской железной дороге (СвЖД) в апреле погрузили 12 млн тонн грузов, что на 4,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба СвЖД. Грузооборот за апрель сократился на 3% — до 18,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — на 4,4% до 22,4 млрд тонно-км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

В целом с начала 2023 года на СвЖД погрузили 45,8 млн тонн грузов, что на 5% меньше показателей 2022 года. В частности, по железной дороге отправлено:

нефти и нефтепродуктов — 13,1 млн тонн (-3,8% к январю-апрелю 2022 года)

строительных грузов — 10,7 млн тонн (+14,4%)

химических и минеральных удобрений — 4,1 млн тонн (-13,7%)

руды железной и марганцевой — 3,8 млн тонн (-10,6%)

черных металлов — 3,4 млн тонн (-7,6%)

руды цветной и серного сырья — 1,6 млн тонн (-13,7%)

промышленного сырья и формовочных материалов — 1,6 млн тонн (-47,5%)

лесных грузов — 627,6 тыс. тонн (-11,6%)

Грузооборот за январь-апрель вырос на 4,1% и составил 74,8 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — на 1,8% до 92,9 млрд тонно-км.

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Напомним, в апреле с вокзалов и станций СвЖД было отправлено 2,5 млн пассажиров. В пригородном сообщении отправлено 1,9 млн пассажиров, в дальнем следовании — 600 тыс.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте