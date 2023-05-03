В Апраксином дворе нашли голую женщину с пробитой головой

Голую женщину при смерти нашли на рынке в Апраксином дворе в Петербурге. Она уехала на скорой в реанимацию, пишет 3 мая «Фонтанка».

По данным издания, женщину без одежды и с большим количеством травм нашли работники рынка. Они предположили, что она пьяна, и вызвали скорую помощь. По их словам, женщине около 50 лет.

Сотрудники бригады скорой помощи диагностировали у нее сотрясение, черепно-мозговую травму, острое отравление неустановленным веществом, а также большое количество ссадин на руках и ногах. Женщина находится в шоковой реанимации НИИ имени Джанелидзе.

Петербургская полиция начала доследственную проверку.

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