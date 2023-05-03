Экс-премьер Франции Фийон отверг обвинения в связях с Россией метафорой о торговле паштетом

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон выступил на заседании парламентской комиссии, которая расследует его предполагаемые связи с Россией. Он все обвинения отверг и заявил, что «не получил ни копейки денег» от Москвы, сообщает Le Figaro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франсуа Фийон

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Франсуа Фийон

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Расследование инициировала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». Созданная для этого спецкомиссия проверяет причастность Франсуа Фийона к «политическому, экономическому и финансовому вмешательству зарубежных стран». Экс-премьер Франции входил в советы директоров СИБУРа и «Зарубежнефти», но покинул их в 2022 году на фоне российской военной операции на Украине.

Франсуа Фийон на заседании сказал, что сталкивался с иностранным вмешательством со стороны США, когда работал в правительстве в 2007–2012 годы. «Иностранное вмешательство, да, я сталкивался с ним, большую часть времени оно исходило из дружественной и союзной страны — США. Меня вместе с президентом Саркози в течение пяти лет прослушивало АНБ (Агентство национальной безопасности). Российское вмешательство не затронуло меня напрямую»,— рассказал он.

Он настаивает, что его работа в СИБУРе и «Зарубежнефти» носила характер «частной деятельности» и что он «за всю свою политическую и частную жизнь ни разу не получил ни копейки денег из России». «Я веду свою профессиональную карьеру так, как считаю нужным, и если я захочу продавать паштет на Красной площади, я буду продавать паштет на Красной площади»,— добавил Франсуа Фийон.

В 2020 году Франсуа Фийон был приговорен к пяти годам лишения свободы, включая три года условно, штрафу в размере €375 тыс. и десяти годам запрета на работу на государственных должностях «за занятие фиктивных должностей, растрату государственных средств, злоупотребление служебным положением». Его жена Пенелопа Фийон была приговорена к трем годам лишения свободы условно, такому же штрафу и двухлетнему запрету работы на государство. В мае 2022-го приговор смягчили: экс-премьер получил четыре года лишения свободы, из них три условно, его жена — два года условно.

Подробности — в материале «Ъ» «Франсуа Фийону год пошел за два».

Лаура Кеффер