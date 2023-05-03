Бренд разорившейся белгородской ГК «Алексеевка Химмаш» попытаются продать за 97 млн рублей

На продажу выставлен товарный знак обанкротившейся группы компаний «Алексеевка Химмаш», ранее имевшей активы в Белгородской и Воронежской областях. Исключительное право на бренд оценено в 97 млн руб., сообщается в объявлении на специализированной площадке Сбербанка по продаже активов «Портал DA».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Товарный знак будет реализовываться в формате банкротных торгов, однако они пока не начались, сообщается в объявлении. Бренд принадлежит основному юрлицу ГК АО «Алексеевский завод химического машиностроения» (АЗХМ). Он представляет собой фирменное наименование ГК и ее логотип.

АЗХМ, напомним, обанкротился в сентябре 2019 года, однако процедура все еще продолжается. Вслед за ним в феврале 2020 года в конкурсном производстве оказался другой крупный актив ГК — Алексеевский вагоностроительный завод (АВЗ). Также под банкротство попали несколько более мелких компаний. В 2021 году обанкротился как физлицо основной владелец бизнеса Александр Пархоменко.

В конце 2022 года почти все имущество ГК было распродано с торгов. Производственный комплекс АЗХМ за 195 млн руб. выкупило московское ООО «Континенталь», а недостроенный корпус АВЗ за 81 млн руб. приобрел нижегородский предприниматель Игорь Мансуров.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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