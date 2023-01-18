На полгода продлено банкротство белгородского завода «Алексеевка Химмаш»

Арбитражный суд Белгородской области продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении АО «Алексеевский завод химического машиностроения» (АЗХМ, основное юрлицо ГК «Алексеевка Химмаш», имевшим активы в Белгородской и Воронежской областях). Это следует из судебной документации.

АЗХМ обанкротился в сентябре 2019 года. Вслед за ним в феврале 2020 года в конкурсному производстве оказался другой крупный актив ГК — Алексеевский вагоностроительный завод (АВЗ). Также под банкротства попали несколько более мелких компаний. В 2021 году обанкротился глава ГК Александр Пархоменко.

В конце 2022 года почти все имущество ГК было распродано с торгов. Производственный комплекс АЗХМ за 195 млн руб. выкупило московское ООО «Континенталь», а недостроенный корпус АВЗ за 81 млн руб. приобрел нижегородский предприниматель Игорь Мансуров.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Алексеевка Химмаш" распалась на элементы».

Александр Прытков

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