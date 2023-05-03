Краснодарский губернатор опроверг эвакуацию жителей после пожара на резервуаре с нефтепродуктами

Людей из поселка Волна в Темрюкском районе Краснодарского края, где горит резервуар с нефтепродуктами, не эвакуируют. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, информация об эвакуации распространяется в интернете. Ранее Readovka сообщила об эвакуации сотрудников порта, рядом с которым находится резервуар с нефтепродуктами, а также и людей с других близлежащих объектов.

«Сейчас в сети распространяется информация, что началась эвакуация жителей поселка Волна в Темрюкском районе. Эта информация не соответствует действительности. Ситуация не требует эвакуации. Прошу жителей сохранять спокойствие»,— написал он в Telegram.

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна около 4:30 мск. Рядом с поселком находятся порт Тамань, а также хранилище «Таманьнефтегаза». Площадь возгорания достигла 1,2 тыс. кв. м. По данным властей, никто не пострадал.