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обновлено 08:35

Бывший зампред правления Экопромбанка признан банкротом

Арбитражный суд Омской области признал бывшего зампредседателя правления Экопромбанка Вадима Манина банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. По информации в картотеке суда, соответствующее решение было вынесено 28 апреля. Заявление о признании господина Манина несостоятельным было подано 19 декабря прошлого года конкурсным управляющим Экомпромбанка, перед которым у экс-зампреда имеется долг в размере 184 млн руб., в том числе 76,3 млн руб.— убытки, 107,7 млн руб.— возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. Как следует из текста решения, эти требования включены в третью очередь реестра требований кредиторов Вадима Манина. Первое судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего должника назначено на 24 октября текущего года.

В начале декабря 2022 года Вадим Манин был осужден Ленинский судом Перми. Как установил суд, банкир незаконно подписал дополнительное соглашение к кредитному договору с ООО «Магнит-Инвест». По условиям соглашения, из залога были выведены 32 квартиры, принадлежащие обществу. В полном объеме долг погашен не был, в итоге ущерб банку составил более 122 млн руб. Господину Манину было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года в колонии общего режима.

Сам Экопромбанк находится в состоянии банкротства с 2014 года. В 2016 году несостоятельным был признан совладелец банка Владимир Нелюбин, в настоящий момент находящийся в колонии-поселении. В конце апреля 2023 года суд завершил процедуру банкротства в отношении него. С 2018 года в банкротстве находится бывший председатель наблюдательного совета Экопромбанка Сергей Макаров.

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