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Коммерсантъ FM
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Гражданам вручили лиру

Газпромбанк запустил переводы в турецкой валюте

В то время как большинство российских банков и платежных систем свернули сервисы переводов в турецких лирах, на этом рынке появился новый игрок — Газпромбанк. По мнению экспертов, услуга может быть востребована туристами или родственниками эмигрировавших в страну россиян, а также предпринимателями, расширяющими бизнес с турецкими контрагентами. Однако эксперты отмечают, что нестабильность турецкой лиры может создать валютные риски при расчетах.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Газпромбанк объявил, что для клиентов-физлиц теперь доступны денежные переводы в турецкой лире как по России, так и за рубеж. «Минимальная сумма не ограничена. Комиссия составляет 1,5% от суммы перевода для розничных клиентов и 1% для сегментов VIP и Private banking (минимум — 3 тыс. руб., максимум — 15 тыс. руб.)»,— говорится в сообщении банка.

Подобные сервисы уже не раз появлялись после начала военных действий на Украине, но по большей части были свернуты на фоне санкций и предупреждений США о недопустимости помощи в их обходе банками.

Сейчас из числа крупных игроков переводы в турецкой лире, помимо Газпромбанка, предлагает Тинькофф-банк. Средства можно отправить через SWIFT в любой банк Турции, комиссия составит 1,5 тыс. лир (более 6 тыс. руб.), срок доставки — один-три дня. В то же время после попадания под санкции банк уже ограничивал число стран и валют, в которых выполняет переводы, и предупреждал, что могут возникнуть проблемы с местными контрагентами. Газпромбанк пока свободен от санкций.

На самом деле формально почти любой банк, не отключенный от SWIFT, может отправить перевод в турецкий банк. Есть способы отправить деньги в Турцию и без помощи банка, например, через систему переводов «Золотая корона», а также при помощи электронных кошельков и криптовалюты.

Однако сервис Газпромбанка будет востребован, полагают эксперты. По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, для граждан в первую очередь он может быть интересен в случае регулярных поездок в Турцию на отдых или по рабочим вопросам.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что переводы между физлицами будут востребованы в связи с «наличием достаточно большого сообщества наших соотечественников, проживающих в Турции». «Теоретически услугу можно использовать для пополнения карт российских туристов, но привязка к нестабильной лире создает риски»,— уточняет господин Прохоров.

В конце апреля турецкие СМИ со ссылкой на источники в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что в стране планируется создать специальную платежную систему для российских туристов. По данным издания, она будет называться Rebit Card и позволит пользоваться российскими картами в Турции.

Некоторое время назад планировалось, что для этого будет использована не первый год работающая в Турции платежная система Troy. Однако, по мнению специалистов, в этом случае для Troy могли бы возникнуть санкционные риски, поскольку она активно сотрудничает с американской системой Discover.

С точки зрения ведения бизнеса, по мнению экспертов, сервис переводов в лирах также может быть востребован. «Для компаний и предпринимателей это упрощает расчеты в случае ведения бизнеса с турецкими партнерами. Оборот по внешнеторговым контрактам с Турцией продолжает расширяться»,— поясняет Алексей Войлуков. Роман Прохоров добавляет, что проводить расчеты в долларах становится все сложнее. Переводы в лирах по РФ, уточняет он, тоже, по сути, часть ВЭД, например, между своими счетами в разных банках.

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков подчеркивает, что работа с лирой «может создать проблемы». «Она чревата валютными рисками для банков, ведь обесценивание турецкой валюты достигает 100% в год»,— подчеркивает господин Вишняков. Тем не менее эксперт признает, что «востребованность в таких расчетах со стороны российских предпринимателей растет, спрос на лиры увеличивается».

Максим Буйлов

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