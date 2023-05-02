Истец использовал три попытки

Научно-производственному предприятию нефтегазового оборудования в трех судебных инстанциях не удалось отменить решение межрайонной инспекции ФНС по Башкирии о привлечении к административной ответственности. По мнению ведомства, компания заключила фиктивную сделку для получения «необоснованной налоговой выгоды», и поэтому задолжала бюджету около 57 млн руб. налогов, пени и штрафа. Юристы не видят перспектив для отмены судебных актов, но полагают, что у компании есть шанс на снижение суммы налогового штрафа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решение арбитражного суда Башкирии и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда, которые отказали в удовлетворении иска ООО «Научно-производственное предприятие нефтегазового оборудования» (НПНО). В августе 2022 года первая инстанция не стала признавать недействительными решения налоговой инспекции, которая в апреле 2021 года привлекла компанию к ответственности за совершение налогового правонарушения: обязала выплатить 56,9 млн руб. задолженности, а также остановила операции по счетам. В декабре апелляция оставила решение без изменений.

Согласно материалам дела, межрайонная инспекция ФНС Башкирии №40 обнаружила, что в 2016-2017 годах НПНО совершило налоговое правонарушение. Так, компания исказила сведения и создала видимость фактической сделки с ООО «Нордстар» (ликвидировано в октябре 2019 года) на покупку металлоконструкций и товарно-материальных ценностей на сумму 132 млн руб. Инспекция, в частности, установила, что поставщик никогда не находился по своему юридическому адресу.

ООО «Научно-производственное предприятие нефтегазового оборудования» зарегистрировано в Уфе в июне 2007 года. Компания специализируется на производстве и поставке быстровозводимых зданий и нефтегазового оборудования. Принадлежит Марату Хафизову. В 2021 году чистая прибыль компании составила 750 тыс. руб. при выручке 495 млн руб.

В суде представитель НПНО заявлял, что аргументы налоговиков «основаны на косвенных доказательствах, на формальном подходе без установления реальных налоговых обязательств».

Отказывая в удовлетворении иска, суды первой и апелляционной инстанции установили, что в спорный период компания закупала материалы для строительства зданий общежития и банно-прачечного комбината для заказчика АО «РН-снабжение» и операторской для ООО «Тагульское». Фактически компания закупала материалы у ООО ПКФ «Стальком», а «Нордстар» указала в документации для получения повторного налогового вычета и уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль. Суд согласился с доводом налоговой о «задвоении» фактов хозяйственной жизни и затрат по ним «с целью получения необоснованной налоговой выгоды».

В кассационной жалобе истец вновь ссылался на «предположительный характер» доводов налоговой инспекции.

Кассационная инстанция не согласилась с мнением НПНО. «Нордстар» не имел имущества, сотрудников, не платил налоги и не вел хозяйственную деятельность, указал суд.

В марте текущего года НПНО повторно обратилась в арбитражный суд Башкирии с заявлением о пересмотре решения по неким вновь открывшимся обстоятельствам. Первое заседание назначено на 25 мая.

В «Научно-производственном предприятии нефтегазового оборудования» на запрос «Ъ-Уфа» не ответили.

По мнению старшего партнера юридической фирмы Intellect Романа Речкина, налоговый орган в данном случае пресек очевидную схему незаконной налоговой оптимизации, поэтому «оспаривание решения налогового органа в суде изначально не имело смысла».

Партнер экспертной группы Veta Александр Терентьев считает, что у истца есть шанс на пересмотр решений в Верховном суде только в том случае, если его аргументы имеют под собой правдивые основания, а выводы налоговой инспекции суды расценили поверхностно. «Нет уверенности в полной отмене решений, но вполне возможны пересмотры взимаемых сумм», — сказал он.

Карина Мамаева