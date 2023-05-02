В Анапе приготовили самый большой бургер в РФ весом 759 кг

В Анапе приготовили самый большой бургер в России весом 759 кг. Об этом сообщила пресс-служба портала «Книга рекордов России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба портала «Книга рекордов России» Фото: пресс-служба портала «Книга рекордов России»

Блюдо готовили под открытым небом на специальной платформе, начиная с нижней булочки. По готовности бургер взвесили в присутствии представителя российской книги рекордов Станислава Коненко. Высота «рекордсмена» составила 77 см, а диаметр 154 см.

Мероприятие прошло в рамках второго ежегодного фестиваля Гранд Гриль Фест 2023 в Grand Hotel Anapa.

Ранее первенство было у семикилограммового бургера с красной икрой, приготовленного к запуску телепроекта «Ужин с детективом» на телеканале ТВ-3.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram