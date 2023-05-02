Компания Rolls-Royce объявил об окончании производства кабриолет Dawn, который не получит преемника.

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Фото: Rolls-Royce Rolls-Royce Dawn

Фото: Rolls-Royce

Четырехместный кабриолет с мягкой крышей выпускался с 2015 года. Автомобиль был построен на платформе седана Rolls-Royce Ghost и оснащался 6,6-литровым турбомотором V12 мощностью 570 л.с. у базовой версии и 600 л.с. у модификации Black Badge.

Количество выпущенных экземпляров кабриолета британский автопроизводитель не раскрывает. Напомним, вместе с Rolls-Royce Dawn с производства снято и купе Rolls-Royce Wraith, которое заменил электромобиль Rolls-Royce Spectre, представленный осенью 2022 года.

Максим Вершинин

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