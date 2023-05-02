«Фанагория» в 2022 году увеличила прибыль на 31%

Агропромышленная фирма «Фанагория» увеличила годовую прибыль на 30,8% по итогам 2022 года, следует из данных бухгалтерской отчетности предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Чистая прибыль предприятия за прошлый год достигла 1,3 млрд руб. Годом ранее показатель составил 1,04 млрд руб. Выручка винодельческого предприятия за год составила 5,7 млрд руб., что на 14,5% больше, чем годом ранее (5 млрд руб.).

За год компания инвестировала в развитие своего завода 484,9 млн руб., из которых 258,2 млн руб. были направлены на закупку нового оборудования, как сообщает «Интерфакс».

Всего за прошлый год компания выпустила 2 млн декалитров винодельческой продукции и продолжает программы по наращиванию объемов выпуска вин высокого качества. «Фанагория» планирует выпустить в 2023 году 2,3 млн декалитров вина и винных напитков.

Площадь виноградников организации, расположенных в районе Анапы и в Темрюкском районе, достигает 4 тыс. га. Предприятие планирует высадить в 2023 году еще 400 га виноградников и запустить производство собственных саженцев.

По данным «Спарк-Интерфакс», ОАО «Агропромышленная компания "Фанагория"» зарегистрировано в 1996 году в поселке Сенной Темрюкского района. Производство вина из винограда является основным видом деятельности компании. По актуализированным данным за второй квартал 2022 года, совладельцами предприятия являются Евгений Романишин (30,68%), Алевтина Стороженко (24,07%), Сергей Стороженко (20,62%) и Василий Андруневчин (14%).

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram