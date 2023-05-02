Главным тренером ХК «Ижсталь» в Удмуртии назначили Константина Маслюкова

Новым главным тренером ХК «Ижсталь» в столице Удмуртии стал мастер спорта международного класса Константин Маслюков, сообщает пресс-служба команды. Старшим тренером команды назначили Антона Кочурова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Ранее, в 2020-2023 годах, господин Маслюков занимал пост старшего тренера «сталеваров», а также был главным тренером женской сборной в Пекине и игроком ряда команд, в том числе «Ижстали».

Прежний тренер, Рамиль Сайфуллин, покинул пост из-за истечения срока трудового договора. Руководство клуба дает высоко оценило работы господина Сайфуллина и всего тренерского штаба.