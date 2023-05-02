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Коммерсантъ FM
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Губернатор Приморья предложил изъятую у браконьеров технику направить в зону спецоперации

Глава Приморского края Олег Кожемяко выступил с инициативой передать технику и оборудование, конфискованную у нелегальных заготовителей леса, на нужды российских военных в зону проведения специальной военной операции (СВО).

«Более 100 единиц техники, изъятой у лиц, занимающихся незаконной добычей древесины в Приморье, содержится на арестплощадке в Дальнереченском районе. Губернатор Олег Кожемяко, побывавший на месте складирования машин, предложил передать их военным в зону СВО»,— сказано в сообщении пресс-службы правительства региона.

«Бульдозеры, автокраны и внедорожники, арестованные по уголовным делам о незаконной заготовке леса, вполне пригодились бы нашим ребятам на фронте для обустройства позиций»,— написал господин Кожемяко в своем Telegram-канале. Он пообещал провести «всю необходимую работу», чтобы арестованную техникк смогли использовать военнослужащие.

Алексей Чернышев, Владивосток

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