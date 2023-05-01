Главные новости за выходные 29 апреля – 1 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В Севастополе 29 апреля в микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания беспилотника загорелся резервуар с топливом. Площадь пожара превысила 1 тыс. кв. м.

При атаке беспилотников на нефтебазу в Севастополе были повреждены четыре цистерны. Во время атаки на нефтебазу сбили два дрона. В результате происшествия никто не пострадал.

1 мая на западе Крыма и в Севастополе силами противовоздушной обороны были сбиты беспилотники.

В Краснодаре на период майских праздников ввели режим повышенной готовности. Он будет действовать до 10 мая.

В Адыгее град побил свыше двух тысяч гектаров посевов. Больше всего пострадали хозяйства Гиагинского и Кошехабльского районов республики.

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в овертайме обыграл московский ЦСКА в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Краснодарская команда вышла в финал турнира впервые за 10 лет.

На Кубани завели уголовное дело после пропажи владельца и сотрудницы агентства праздников.

Верховный суд обязал администрацию Абинского района заключить договор аренды земли с агрокомплексом Ткачева.

В Крыму полицейские пытались задержать водителя иномарки и выстрелили в машину. Она перевернулась и водитель скончался.

В Сочи полицейские ищут подростков, которые распылили перцовый баллончик в ресторане Burger King.

ФК «Краснодар» не смог переиграть екатеринбургский «Урал» в матче 25 тура РПЛ. «Сочи» же смог оказаться сильнее соперников из московского «Торпедо».

В Туапсинском районе шесть человек пострадали в ДТП на трассе Джубга — Сочи.

На Кубани спрос на охлажденный шашлык из свинины и говядины год к году увеличился на 25%.

Морские рейсы между Новороссийском, Геленджиком и Сочи запустят 2 мая. Ранее планировалось, что они начнут курсировать на день раньше.

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