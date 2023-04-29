В Сочи полиция ищет подростков, распыливших перцовый баллончик в ресторане Burger King

В Сочи полицейские ищут подростков, которые распылили перцовый баллончик в ресторане быстрого питания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы полиции. Однако участники инцидента скрылись до приезда сотрудников. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности участников инцидента»,— сообщили в ведомстве.

Школьники находились в кафе на Навагинской, 13. В соцсетях ранее появилась информация, что они размахивали пистолетом, а один из них распылил содержимое баллона. Сообщается, что из кафе эвакуировали 30 человек, в том числе двух беременных женщин. Медпомощь никому не потребовалась.

Татьяна Ручкина

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