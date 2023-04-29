«Краснодар» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» не смог переиграть на своем поле «Урал» из Екатеринбурга. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрагмент матча «Краснодара» и «Урала»

Фото: ФК «Краснодар» Фрагмент матча «Краснодара» и «Урала»

Фото: ФК «Краснодар»

Хозяева открыли счет уже на 14-й минуте: после розыгрыша стандарта на добивание успел полузащитник «быков» Кевин Ленини. Однако в конце первого тайма гости смогли отыграться. На 39-й минуте Бикфалви скинул на Юшина, и тот в одно касание забросил мяч в ворота. Во втором тайме команды обошлись без забитых мячей.

По итогам 25 туров «Краснодар» находится на шестом месте в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. «Урал» – на 11-й строчке с 26 очками. Следующий встречу «быки» проведут 3 мая в первом этапе финала пути регионов Кубка России против «Акрона» из Тольятти.

Александр Орлов

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