На западе Крыма и в Севастополе сбили беспилотники

На западе Крыма и в Севастополе силами противовоздушной обороны были сбиты беспилотники. Об этом в своих Telegram-каналах сообщили глава республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации»,- написал глава Крыма.

Об атаке беспилотников заявил и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он отметил, что ее отражают силы флота во взаимодействии с ПВО. Один БПЛА уже сбит. Он подчеркнул, что все службы города находятся в готовности.

Татьяна Ручкина

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